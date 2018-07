Kristine Tompkins se reunió con el Papa y le llevó una foto de los yaguaretes correntinos nacidos en el Iberá

Kristine McDivitt Tompkins, Presidenta y cofundadora de Tompkins Conservation, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano. Kristine McDivitt Tompkins fue invitada a una audiencia privada con el Papa para discutir sobre conservación terrestre y marítima, y sobre estrategias para generar desarrollo económico y prosperidad en comunidades locales a partir de la conservación.

La Presidenta de Tompkins Conservation compartió con el Papa su visión acerca de la importancia de expandir el concepto de paz, para que no sólo se refiera a interacciones humanas, sino que también incluya la relación entre el mundo humano y no humano; que toda vida tiene valor intrínseco y hasta que no exista un verdadero balance entre las especies y un equilibrio en nuestro ecosistema, las comunidades humanas no alcanzarán una existencia pacífica y saludable.

Al encuentro se sumó Sofia Heinonen, Directora de The Conservation Land Trust (CLT). Tompkins y Heinonen presentaron los programas de TC y CLT en Chile y Argentina dedicados a la conservación terrestre y marina, la restauración de ecosistemas; retorno a la vida silvestre de áreas protegidas; reintroducción de especies extintas localmente, y al fomento del desarrollo económico de las comunidades aledañas a los territorios de conservación.

En ese marco, durante el encuentro se le presentó a Su Santidad una imagen de los dos yaguaretés nacidos recientemente en San Alonso, Parque Iberá, en la provincia argentina de Corrientes. Los animales nacieron en Junio de este año dentro del programa de reintroducción de especies que lleva adelante CLT Argentina, en colaboración con el gobierno de esa provincia.

En el encuentro también se discutió el valor de la creación de Parques de Paz de acuerdo con los valores de la encíclica Laudato si’ de 2015 sobre el cuidado de la casa común y el sueño de un Parque de Paz Bi-Oceánico en el sur de Chile y Argentina, que ya hace 40 años el Papa Juan Pablo II medió entre los dos países.

Los equipos de Tompkins Conservation en Chile, Argentina, y EEUU están agradecidos y honrados por la oportunidad de reunirse y discutir dichas áreas de interés con Su Santidad el Papa Francisco.