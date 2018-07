Receta de Mbaipy

Receta de Marisa López Palmeyro



Ingredientes

Aproximadamente para 10 personas.

1 Pollo

Perejil, apio, cebolla, ajo

300 grs queso cáscara colorada

½ vaso de aceite / sal, pimienta gusto, comino y orégano.

1 Kg. de harina blanca de maíz.



Preparación

Dorar la cebolla, no mucho, agregar el perejil, el ajo, el apio (bien picadito) luego el pollo trozado en 10 porciones (algunos prefieren usar solo pechuga cortada bien chiquitito) esperar con la olla bien tapada que cada ingrediente libere sus jugos y sabor. Agregar en este momento todos los condimentos y la sal. Reservar una olla o pava con agua caliente. Cuando los ingredientes estén cocidos (tal vez haga falta un par de cucharadas de agua cada tanto) en un recipiente (aparte) con agua fría disolver o armar con la mano una mezcla homogénea con la polenta, como una maza bien chirle, y luego agregarla al preparado de la olla, como si fuera una crema, agregar lentamente el agua caliente necesaria para que no se espese demasiado o no se pegue (usar cuchara de madera).

Para llegar al punto, es importante ir probando hasta que desaparezca el sabor del granulado y se convierta en crema suave.

Agregar el queso, esperar que se derrita, y servir.

Es mas rica si se prepara en olla de hierro y al fuego de leña, pero si no, no se pierda este plato tradicional y nutritivo



*Siempre, se puede modificar según la cantidad de personas o hacer en ollas comunes*





(*) Más sugerencias de la cocinera en : http://rescatando-mi-cultura-guaran.blogspot.com.ar/2011/06/mbaipy.html