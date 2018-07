Barrio Esperanza: calles sin mantenimiento y serias demoras para tomar el colectivo

Los reclamos vecinales surgen desde diferentes partes de la ciudad y, aunque hay pedidos comunes, lo cierto es cada zona tiene problemas particulares por su ubicación o realidad. Uno de estos casos es el del Esperanza, que se encuentra a 11 kilómetros del microcentro capitalino, constituyéndose como uno de los más alejados.

El Litoral se acercó hasta el barrio, que limita con el predio de Santa Catalina, principal polo de crecimiento y desarrollo urbanístico de la ciudad. El contraste quedó muy marcado cuando este matutino llegó al lugar y dialogó con varias personas. Los vecinos mostraron su preocupación principalmente por el mal estado de las calles de tierra y la falta de trabajos de mantenimiento desde hace tiempo. De esta manera, reclaman obras para rellenar los baches que presentan las arterias internas, ya que muchas de las tareas comunales se centran solamente en el camino de entrada desde la avenida Maipú.

“La verdad es que no arreglaron nada, hay pozos enormes que cuando llueve se llenan de agua y es imposible transitar”, señaló Edilburga, una de las vecinas. En el mismo sentido opinaron varias personas consultadas, coincidiendo en la necesidad de mejoras para las calles de tierra, más allá del ingreso y de algunos sectores que tienen ripio hace bastante tiempo.

La situación de las arterias genera en varias otras dificultades, que se combinan con los típicos problemas de los barrios más alejados del centro. Así, el servicio de transporte público aparece en el centro de las críticas, también por las extensas esperas en las paradas y por varias otras cuestiones que generan serios contratiempos.

La particularidad del Esperanza es que cuenta con un servicio de colectivo directo al centro y otro que hace de “calesita” hasta el Doctor Montaña, barrio ubicado enfrente, al otro lado de la avenida Maipú. Una mujer que esperaba en la parada comentó ayer a este matutino que “cuando llueve, las calles están tan mal que las unidades no entran”.

En el mismo sentido, otra vecina señaló que “no llegan los colectivos y muchas veces cuando hay barro tenemos que caminar hasta Maipú para poder viajar”. Vale aclarar que desde las primeras casas del barrio hasta la avenida hay unos 1.500 metros, lo que resulta más que engorroso trasladarse a pie cuando las calles están intransitables.

Incluso al llegar al Doctor Montaña, la espera es extensa y la escasez de garitas hace que llegar al centro resulte realmente dificultoso. “El colectivo tarda como media hora los días de semana, y sábado y domingo se espera una hora y a veces más”, comentó una mujer que esperaba el colectivo junto con una niña.

Iluminación

Otro de los inconvenientes que emerge de manera fuerte en el barrio es la falta de alumbrado público en algunos sectores específicos. Si bien la calle de ingreso cuenta con torres de iluminación, el interior del Esperanza tiene cuadras donde no hay focos o sólo uno cada 100 metros aproximadamente. Según comentaron, incluso la plaza de la zona tiene iluminación sólo por momentos y suele estar a oscuras durante la madrugada.

“Es muy oscuro, yo vuelvo de trabajar a las 23 y no hay luz”, señaló una vecina y agregó: “Da un poco de miedo que sea así, a veces arreglan, pero la mayor parte del tiempo los focos no funcionan”, aseguró. Otra mujer comentó que “hay una sola luz en toda la cuadra donde vivo, y en la próxima ya no hay ninguna”.

Asimismo, los canales de desagües a cielo abierto tienen dificultades de escurrimiento, sobre todo cuando se presentan precipitaciones fuertes. “Se llena, desborda y el agua cubre toda la cuadra”, indicaron, insistiendo también en la necesidad de varias obras municipales para mejorar la situación general del barrio.