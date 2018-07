Actividad del salonismo

La jornada dominguera del torneo Apertura de fútbol de salón en la capital correntina tendrá dos cotejos destacados, donde se presentarán los líderes de la Primera A: Victoria, que se medirá con Comunicaciones, y Complejo Oriana, que lo hará con Nacional.

El programa de encuentros para hoy es el siguiente:

Cancha Hércules: 8.45 (C) Submarino - Aplanadora, 10.00 (C) Centauro - Cofradía, 11.00 (C) Juan de Vera - Libertad, 12.00 (C) Hebraica - El Santo, 13.00 (B) Mayorista - Islas Malvinas, 14.00 (B) Talleres - Jaguares, 15.00 (B) Milenium - Porto, 17.00 (B) Santa Teresita - Cichero, 18.00 (A) San Jorge - 17 de Agosto, 19.30 (A) Victoria - Comunicaciones, 21.00 (A) Oriana - Nacional y 22.30 (A) Bañado Norte - Pinta Futsal. Cancha CEF Nº 1: 8.45 (C) Imperio - Perú, 10.00 (C) Acero Puro - Juniors, 11.00 (C) Dep. Sur - Hawai, 12.00 (C) Lunes Culturales - Los Troncos, 13.00 (C) Olimpo - Barrio 17, 14.00 (B) Sportivo - Don Ocho, 18.00 (A) Primos - Dengue, 19.30 (A) El Cosmos - Fénix, 21.00 (A) P. Romero - Real Unión, 22.30 (B) El Decano - San Gerónimo y 23.30 (B) Internacional - Boca Unidos.