Amenaza con explosivos a un funcionario del Ministerio de Defensa

Una extraña amenaza recibió el subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, José Luis Vila. Mientras se encontraba en Madrid, donde participó de un encuentro con la Unión Europea de las Naciones Unidas, llegó a su ex domicilio una encomienda con explosivos y una leyenda a su nombre.

El episodio se registró el viernes a la noche en un edificio de Callao y Arenales, donde Vila no reside desde hace ya ocho meses, y alertó a los vecinos, que avisaron a la Policía. Convocada la brigada de explosivos de los Bomberos, se advirtió que el paquete contenía un kilo de trotyl.

Vila acompaña la gestión del ministro de Defensa, Oscar Aguad, como subsecretario de Asuntos Internacionales y, desde Madrid, reveló que no es la primera amenaza que recibe. Anteriormente, distribuyeron panfletos con su foto y leyendas adversas entre los vecinos del edificio, aunque ya no vivía allí, y le llegaron amenazas telefónicas en las que se le advertía que su familia la iba a pasar mal.