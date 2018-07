Analizan limitar la despenalización del aborto

Este martes comienzan en el Senado las ponencias de especialistas a favor y en contra de la legalización del aborto. Muchos ya expusieron durante el debate en Diputados, pero ahora les han pedido que sus argumentos se ciñan al dictamen de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobado en la Cámara baja el 14 de junio. De todas maneras, y aunque lo que se discute es ese texto, otros senadores han presentado proyectos alternativos que buscan limitar la legalización.

Es el caso de Federico Pinedo, Miriam Boyadjian y Guillermo Pereyra. Pinedo, oficialista y presidente provisional del Senado, presentó dos proyectos. Uno se limita a cambiar el artículo 88 del Código Penal para atenuar las penas a la mujer que aborta, es decir, sólo busca despenalizar.

Su otro proyecto es en coautoría con Boyadjian, del Movimiento Popular Fueguino. Se llama “El Estado se hace cargo y te acompaña”. Lo que plantea es que ante un embarazo no deseado la mujer no lo interrumpa, sino que continúe y dé ese “niño por nacer” en adopción. El mecanismo es polémico porque va contra todos los estándares básicos de la adopción planteados por el Código Civil aprobado en 2015.

“El Estado nacional se hará cargo por sí o por intermedio de terceros del control, seguimiento y asistencia médica, sanitaria y, de ser necesario, de habitación y alimentación, de las mujeres embarazadas que decidan no asumir al momento de su nacimiento la crianza y patria potestad de sus hijos por nacer, a los fines de salvaguardar la integridad tanto de la mujer embarazada como del niño por nacer y velar por el interés superior del niño”, dice el artículo 2.

“Este proyecto es inviable por muchas razones. Para empezar, habla del niño por nacer, cuando para el Derecho hay tres estadíos y ese no existe”, explicó la abogada Marisa Herrera, investigadora del Conicet que participó en la redacción del nuevo Código Civil. Y los detalla: “El embrión no implantado, luego el implantado o feto o persona no nacida y recién después la persona nacida. Como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la protección jurídica es gradual, no es lo mismo el estadío uno que el tres. En la adopción todos los derechos están reconocidos a las personas nacidas con vida porque el Código Civil condiciona todos los derechos al nacimiento con vida”.

El Código Civil explica que durante los primeros 45 días de vida ese bebé no puede ser dado en adopción. El estado de adoptabilidad que firma un juez es sobre un niño nacido.

“Las beneficiarias, que decidan dar en adopción a sus hijos por nacer, podrán indicar preferencias sobre los aspirantes inscriptos en el Registro Unico de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de la Ley 25.854.