Camus Hacker habría intentado Quitarse la vida cinco veces

La primera vez fue en Comodoro Py. La última hace apenas unos días en el interior de su celda en el sector del Programa Interministerial de Salud Mental Argentina (Prisma) del penal de Ezeiza. Emmanuel Carlos Ioselli, más conocido como Camus Hacker, tiene 24 años, lleva menos de 30 días detenido y según su abogado defensor, cinco intentos de suicidio. En promedio cada seis días desde que está detenido Camus intenta terminar con su vida. Según Christian Aníbal Saragusti, su abogado defensor en la causa en la que el supuesto genio informático es señalado como parte de una organización vinculada a la trata de personas, el estado físico de su defendido es “deplorable”. “Está raquítico, no está comiendo, está esquelético”, lo describió en diálogo con Infobae.

Mientras tanto en un audio al que pudo acceder este medio, grabado por el propio Ioselli desde el interior del penal de Ezeiza, se lo escucha retratar una situación crítica: “Tuve convulsiones, epilepsia, me siento mal en este momento, estoy bajando mucho de peso, me siento débil, apenas puedo caminar, me cuesta mucho levantarme, tengo que tomar muchas pastillas para dormir”. “Necesito salir de acá con urgencia porque voy a ser padre”, reveló en la misma grabación. “Intentó ahorcarse nuevamente en la celda del Prisma”, aseguró Saragusti esta semana y compartió que su cliente presenta más de diez marcas en los brazos producto de haber intentado cortarse en reiteradas oportunidades.