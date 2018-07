Jaguares avanzó a cuartos de final

Pese a la derrota 43-34 ante los Bulls en Pretoria, los Jaguares terminaron festejando la clasificación por primera vez a los cuartos de final del Super Rugby, ya que la derrota de los Sharks ante Stormers le terminó asegurando el boleto a la siguiente fase del torneo.

El conjunto argentino no pudo lograr la victoria y la próxima semana jugará en Durban, Sudáfrica, ante Sharks, pero con la tranquilidad de saber que ya cuenta con la clasificación a los playoffs, un logro nunca antes conseguido desde su participación en 2016.

Jaguares comenzó bien ya que se puso en ventaja con tries de Nicolás Sánchez a los 3 minutos, de Pablo Matera a los 5 y de Gonzalo Bertranou a los 19, mientras que a los 20 minutos de juego ganaba 19 a 0.

El equipo dirigido por Mario Ledesma se encaminaba hacia un triunfo histórico, pero a los 22 minutos Bulls descontó por medio de un try de John-Ben Kotze lo que le permitió al elenco anfitrión recuperarse.

Bulls se fue al descanso con una victoria parcial de 21 a 19 y en el comienzo de la segunda mitad siguió atacando, Pollard estiró la ventaja con un penal, pero luego de una pelota recuperada por Moroni y una corrida de Boffelli, Gonzalo Bertranou marcó un nuevo try de Jaguares que volvió a ponerse arriba en el tanteador.

Momentos después, la franquicia de Pretoria mantuvo la presión sobre el juego de Jaguares que no pudo ordenarse, mientras que la defensa de Bulls logró controlar la dinámica del conjunto visitante.

En tanto, el elenco local tuvo los tries de Handre Pollard, Marco Van Staaden y Jamba Ulengo para ponerse 43 a 29 arriba, en tanto Pablo Matera marcó un try para Jaguares cerca del final del encuentro que culminó 43 a 34 para Bulls.