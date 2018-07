Ley Brisa: en Corrientes deberían dar al menos 30 subsidios por femicidios

La ley Brisa fue aprobada por unanimidad en Diputados el miércoles pasado y, de esta manera, se logra que los hijos de víctimas de femicidios, menores de 21 años o con discapacidad, tengan una reparación económica que será equivalente a una jubilación mínima que ronda los 8 mil pesos. En Corrientes, de acuerdo con datos del Observatorio de Conflictos Sociales del Nordeste Argentino de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), más del 70 por ciento de las víctimas eran madres y, según registros de El Litoral, por los femicidios ocurridos entre 2013 y 2018 hay 30 hijos que deben recibir este pago.

De 36 muertes machistas desde que se incorporó la figura de Femicidio en el Código Penal, 26 madres fueron asesinadas. De este número ocho de ellas tenían hijos mayores de edad, la última víctima tenía siete hijos todos menores de 21 años.

A la vez cabe aclarar que hay algunos nombres como el de Ester de los Santos, Beatriz Robledo o Dora Aranda que no se encuentran detalles de la cantidad de hijos y de las edades de los mismos, pero sí se conoce que eran madres. Asimismo, tampoco se tiene precisión de casos como el de Graciela Barreto, quien tenía 6 hijos, pero no todos serían menores de 21 años. Estos casos no se incluyeron en el conteo, por lo que el número 30 podría elevarse.

Los datos que se recabaron de acuerdo a notas periodísticas, sirven para visualizar el número estimado de subsidios que el Estado debería dar. Pero, también con esta ley se pone de manifiesto la falta de registros oficiales detallados en las provincias, lo que llevaría a que el Gobierno provincial trabaje en este sentido.

Hay casos como el de Elizabeth Verón, donde las víctimas colaterales, sus hijos, ya son mayores de edad. La hija de “Eli” ya tiene 22 años, también uno de los hijos de Sandra Silguero.

Por otra parte, cabe recordar que en varios casos como el último en la provincia, el de Olga Cristina Aguirre (7 hijos), se pidió después del crimen de la mujer colaboración de parte del Estado para los niños y/o adolescentes huérfanos.

Además, la falta de registro y de precisión de parte de la Justicia, llevaría a un inconveniente a la hora de reclamar este resarcimiento económico ya que en algunos casos, como el de Tamara Zalazar, para los jueces no fue un femicidio, y la joven tenía un niño menor de cinco años.

Ley aprobada

La ley Brisa establece una reparación económica mensual equivalente a una jubilación mínima para hijos de víctimas de asesinatos machistas en todo el país. La ley venía con media sanción del Senado y fue aprobada con algunas objeciones por parte de legisladores que sostuvieron que esos reparos pueden ser corregidos con la adecuada reglamentación de la norma. La iniciativa crea un régimen de reparación que comienza a regir desde el momento del procesamiento del victimario. Está destinado a personas menores de 21 años o con discapacidad y es retroactivo al momento de la comisión del crimen.

Además, cabe indicar que la normativa aprobada lleva el nombre de la hija menor de Daiana Barrionuevo, una joven asesinada por su ex pareja, Iván Adalberto Rodríguez. En los últimos años se han contabilizado más de 3 mil huérfanos en el país.

La mayoría de estos niños que se quedaron sin madre están al cuidado de familiares que ya tenían otros niños. Se llama “reparación” porque se entiende que el Estado es responsable de garantizar salud, educación, alimentación, y una vida digna. Además, muchas de estas mujeres ya habían denunciado a estos varones por violencia de género.

Para que la ley se implemente, la provincia debe adherirse a la misma. Esta adhesión puede presentarla cualquier legislador.