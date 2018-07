Los outlets y las fuertes rebajas ganan terreno en tiempos de precios altos

Mientras los negocios de indumentaria enfrentan un fuerte descenso en el nivel de ventas, las liquidaciones anticipadas ganan terreno y los negocios “outlets” del microcentro todavía atienden a un buen número de clientes que llegan atraídos por las rebajas que se ofrecen. Estas tiendas exclusivas de descuentos son una tendencia ideada por las grandes marcas internacionales, que llegó hace un tiempo a Corrientes para quedarse.

“La demanda se mantuvo alta en los últimos meses. En el otro negocio (no outlet) varía un poco pero nosotros seguimos con muy buenas ventas. Tenemos muchas promociones, ofrecemos descuentos en la ropa de talles mínimos o muy grandes, las prendas de temporadas anteriores, o bien las que tienen algunas pequeñas fallas que son imposibles de vender”, explicó a El Litoral Mariela, encargada de una tienda outlet que en esos momentos se encontraba repleta de personas.

Esta tendencia tomó fuerza, además, en un contexto en el cual la ropa, que no es un insumo de primera necesidad, tuvo sostenidos incrementos en los precios. Un encarecimiento que se tornó más notable en aquellas prendas que llevan el logo de alguna marca reconocida, tal es así que en un breve sondeo se pudo relevar, por ejemplo, tapados de marca desde $3.000, zapatillas desde $1.000 y jeans que no bajan de los $800. Todos esos productos en los outlets se ofrecen con rebajas de hasta un 60%, y al parecer esos descuentos son el principal incentivo del consumo.

En este sentido, desde una tienda deportiva, Cecilia comentó: “Somos una casa de multimarcas. Los que entran vienen directamente en búsqueda de modelos reconocidos pero también que tienen un costo más bajo”.

De todas maneras, aunque los outlets tienen mejores balances de comercialización, también acusaron un descenso en el consumo. En este sentido, Vanesa, desde otro local, indicó: “Vemos que hay poco movimiento en general. Siempre ingresa gente pero nosotros también tuvimos un junio con menos ventas que en mayo”.

Lo cierto es que en un contexto de descenso del consumo, no sólo las tiendas outlets aplican rebajas. En este sentido, en el marco de un sondeo hecho por este medio se pudo constatar que varias vidrieras del microcentro se empapelaron con carteles de promociones y descuentos. Desde estos negocios indicaron que las liquidaciones se anticiparon para motivar al consumo.

Liquidaciones

El invierno comenzó hace muy poco, pero varios negocios de indumentaria del microcentro ya pusieron los carteles de liquidación. “Se adelantaron las promociones de los abrigos porque no tenemos ventas. Nosotros tenemos descuentos en prendas seleccionadas”, indicó Yanina desde una tienda de ropa para mujer.

Al parecer, las liquidaciones de la temporada de invierno tuvieron que adelantarse para atraer a un consumo que se congeló en los últimos años. Varios negocios, pese a no ser outlets, instalan perchas exclusivas con productos rebajados y canastos con prendas que prácticamente las ofrecen a mitad de precio.

“Primero pensábamos que las ventas eran bajas porque el frío se hizo esperar, sin embargo bajaron las temperaturas y no creció la demanda. Por eso dimos inicio a las liquidaciones, pero en los primeros 5 días de julio todavía no tuvo el efecto esperado”, contó Valeria desde una zapatería.

Es decir que los negocios adelantaron las rebajas de la temporada para mejorar la rentabilidad en un contexto de merma del consumo. Concretamente, de acuerdo al último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas cayeron 4,8% frente al mismo mes del año pasado y acumulan una baja de 4,1% en el primer semestre del año.

Destacan, asimismo, que si bien el Día del Padre junto a las bajas temperaturas impulsó la comercialización en junio, en general el 66,7% de los comercios de este rubro tuvieron bajas anuales.

Según indicaron los comerciantes de la ciudad, por lo pronto las rebajas serán la estrategia utilizada para atraer a la gente y descartan que haya nuevos incrementos en los precios.