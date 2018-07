Nación inicia ronda de negociaciones con las provincias por el Presupuesto 2019

En los próximos días el Gobierno nacional comenzaría a convocar a las provincias para lograr un guiño al Presupuesto 2019, que incluirá los ajustes exigidos por el Fondo Monetario Internacional.

La situación correntina parece ser diferente al resto de las provincias, ya que el propio gobernador Gustavo Valdés reiteró que “la Provincia está en condiciones de cumplir con el Pacto Fiscal”. Ello debido a que varios gobernadores pidieron postergar el acuerdo por al menos un año.

Todo indica que las negociaciones que Nación deberá encarar con Corrientes serán distintas al resto. Pero algo que la Provincia no está dispuesta a negociar son las obras.

Corrientes necesita concretar obras de infraestructura importantes y la Nación lo sabe, pero una solución que maneja el macrismo a los reclamos provinciales, es financiar obras con créditos. Algo que la Provincia contempló en reiteradas ocasiones, pero no hizo uso de esa posibilidad debido al contexto nacional e internacional.

Nación apuesta a un contexto más favorable con créditos a tasas blandas, al menos para 2019-2020

La agenda de reuniones de los funcionarios nacionales sigue con los peronistas, que llegarán a Buenos Aires desde la semana próxima convocados por Frigerio o visitados por el mismo ministro en sus provincias.

El ministro del Interior, (Rogelio Frigerio) dejó en claro varias veces que las conversaciones serían individuales, para abordar en forma particular los números de cada distrito. Pero los gobernadores prefieren una negociación conjunta.

Así, los mandatarios peronistas están conformes con el resultado de la reunión que sus ministros de Economía mantuvieron a mitad de esta semana, ya que allí unificaron criterios respecto de que el primer tema a resolver para bajar el déficit es que la Nación avance con el traspaso de servicios que hoy se mantienen con fondos federales a Buenos Aires y Caba. El cordobés Juan Schiaretti es uno de los más atentos al tema ya que impulsa esa propuesta desde hace dos años.

Las finanzas de La Rioja, Jujuy, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, San Juan y Tierra del Fuego son las que más riesgos corren por los recortes que, para cumplir con el acuerdo con el FMI, la Nación realizará a las transferencias discrecionales a las provincias. Los giros representan más del 10% de sus ingresos totales. En la lista hay aliados de Cambiemos, como Gerardo Morales, y gobernadores con buen vínculo, como Juan Manuel Urtubey y Sergio Uñac.

Es el primer desafío político serio del Gobierno este año, derivado del acuerdo con el FMI. El mismo contempla un fuerte ajuste de gastos para cumplir la meta de un déficit primario del 1,3 puntos del PBI del año próximo, desde el probable 2,5 que podría terminar el 2018. Para lograrlo, las provincias tendrán que sacrificar fondos correspondientes a las transferencias discrecionales que les manda la Nación. Es decir, dinero que financia obras y planes de educación y salud, que cada mandatario ha acordado con el gobierno federal. En total, estiman que sería el equivalente a medio punto del PBI.

Para el Gobierno nacional las provincias están mejor en materia fiscal y por ello están en condiciones de afrontar el ajuste. Con el programa de devolución del 15% de coparticipación que la Nación les retenía para financiar a la Anses, entiende que los gobernadores tienen las cuentas en orden, por lo menos desde el punto del déficit primario.

El programa firmado al inicio de la gestión de Mauricio Macri, por el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, establecía la devolución de 3 puntos por año de la coparticipación, hasta 2020. Desde ese momento, llevan 9 puntos de recupero de fondos. En 2019 llegarán a 12 puntos. Ahora se podría decir que las provincias están mejor que el Gobierno federal, y ese será el argumento básico por el cual desde Hacienda suponen que podrán acordar el recorte. Calculan que entre lo que perderán los gobernadores y lo que van a conseguir por transferencias automáticas con el programa firmado en 2016, saldrán ganando un 1,5 puntos del PBI.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, este año las provincias ya recibieron por transferencias corrientes unos $24.500 millones. Se trata de dinero que cobran de forma automática como parte de la recaudación de IVA y Ganancias. Lo que se va a recortar o eliminar son gastos, porque este año llegarán a $105.000 millones que corresponden a transferencias discrecionales, que están afectadas a programas de educación, salud o acuerdos especiales con gobernadores.