Sampaoli no evalúa renunciar y presentará un plan de trabajo

En una clara muestra de que sus caminos a nivel pensamiento corren por veredas opuestas, mientras los dirigentes de AFA piensan forzar la salida del entrenador en la reunión que sería el martes, el propio Jorge Sampaoli, director técnico de la Selección nacional, no evalúa la posibilidad de dar un paso al costado y se presentará a la cita con una evaluación de Rusia y el plan de trabajo de cara al Mundial 2022.

Según pudo reconstruir NA con fuentes de ambos lados, difícilmente el cónclave determine la salida del DT, ya que las posturas son muy distantes y, sobre todo, porque el abogado y representante de Sampaoli, Fernando Baredes, no concurrirá a la misma a pesar de que estará en Buenos Aires y no en Estados Unidos, donde reside.

En esa reunión, Claudio Tapia y Daniel Angelici, presidente y vice de AFA respectivamente, le marcarán una serie de aspectos por los cuales entienden que el ciclo está cumplido y tratarán de que el casildense dé un paso al costado para no tener que poner dinero.

Sin embargo, parece casi imposible que eso ocurra debido a que el entrenador santafesino tiene la ventaja de que recién su salida a un costo razonable para Viamonte se puede dar una vez finalizada la Copa América de Brasil 2019.

Así las cosas, si lo quisieran echar ahora tendrán que abonar cerca de 20 millones de dólares, por lo que el acuerdo de partes deberá ser necesario para evitar semejante erogación.

El técnico, que se quedó sin sus ayudantes Sebastián Beccacece, Nicolás Diez y Martín Bressan, no tomará ninguna decisión en caso de recibir una oferta económica de salida, informaron las fuentes consultadas.

El entrenador escuchará y, luego de juntarse con su abogado, éste se juntará con Tapia y Angelici si es que aceptan buscar poner punto final al contrato que vence en 2022 para tratar de llegar a un entendimiento.

Proyecto

Aunque su continuidad todavía es incierta, Sampaoli concurrirá a la reunión con un análisis que realizó junto a Matías Manna, su editor de videos.

Además, el entrenador les exhibirá a los directivos el plan “60 más 6”, que consiste en el seguimiento de sesenta jugadores de campo y seis arqueros, que potencialmente serían la base de la lista del próximo Mundial.

Ese método de trabajo ya lo aplicó en Chile, pero con una mayor cantidad de futbolistas (90 más 9) debido a que su trabajo abarcaba también a los juveniles.