Señalan que el aumento achata el escalafón docente

Los representantes de cinco sindicatos docentes presentarán la próxima semana un pedido de audiencia ante el Ministerio de Hacienda en reclamo de mejoras salariales. Suteco, en tanto, continuará por su vía y desde el gremio señalaron que los anuncios del Gobierno provincial achatan la pirámide salarial y elevaría el sueldo de un maestro con la máxima antigüedad a 12.900 pesos, esto sin contar el plus remunerativo.

El viernes, luego de un encuentro que mantuvieron con la ministra de Educación, Susana Benítez, uno de los representantes de Amet, Juan Nogueira, quien participó de la mesa de gestión laboral y pedagógica junto con Acdp, MUD, UDA y Sadop, adelantó que en la semana formalizarán un pedido de audiencia al Ministerio de Hacienda y Finanzas para trabajar la cuestión salarial. Consideran que el incremento otorgado por la Provincia es insuficiente.

De igual modo se pronunciaron ayer desde el Suteco y ratificaron la propuesta laboral que realizaron, un mes atrás, de elevar el piso salarial a 19 mil pesos para superar la línea de pobreza. También presentaron pedidos de concursos en el nivel secundario y de nombramiento de supervisores. En el nivel medio, según indicó, resta designar a unos 20.

“Nuestro pedido es muy concreto de lo que ofreció la mesa del Ministerio de Hacienda que de manera unilateral publicó y socializó una suma que ya formaba parte de un acuerdo, que no firmamos, de principio de año”, manifestaron.

“Ahora con los mil pesos que ofreció estamos muy lejos”, expresaron respecto de la mejora de 300 pesos al básico en julio y otros 300 pesos al básico en octubre. Como así los 550 pesos y 350 pesos del Fondo Compensador Provincial que se abonará en dos tramos. A esto se suma el plus remunerativo de 4.500 pesos.

“Nosotros enviamos pertinentemente notas a Hacienda y a Educación. Tendrían que sentarse a dar una respuesta concreta”, indicaron desde el sindicato. Además, explicaron que con la mejora anunciada no se supera los mil pesos y que no habría “mucha variación por la antigüedad y la zona”, porque los incrementos se otorgan en ítems en blanco pero no bonificables. Por ello, se achica la distancia entre un recién iniciado y un docente con la máxima de antigüedad, según expresaron desde el gremio docente.

La escala, por lo tanto, contemplaría elevar a aproximadamente 11 mil pesos el salario inicial de un docente sin antigüedad, y a 12.900 pesos, a un educador con más de diez años de experiencia, según indicaron.

En marzo, el Gobierno provincial anunció que la mejora significaría un salario de bolsillo de 16 mil pesos, con el plus incluido. Ese mes otorgó una mejora de 350 pesos al básico.