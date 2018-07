Quién atiende el tema migrantes

Unas crudas fotos mostraron una nueva tragedia en el mar que enlutó otra vez al mundo: los cuerpos de varios pequeños fueron encontrados por rescatistas en las costas de Libia tras el naufragio días atrás de una embarcación de migrantes.

Alrededor de 120 migrantes personas a bordo de la lancha neumática cuando ésta naufragó a seis kilómetros de las costas libias, afirmaron varios supervivientes trasladados a la región de Al Hmidiya, a 25 kilómetros al este de la capital, Trípoli.

Para miles de migrantes africanos, Libia es un país de destino y tránsito hacia las costas europeas.

El tema de los migrantes es un grave problema que los países del primer mundo no se esfuerzan por hallarle solución. Sólo algunas iniciativas se ponen en la mesa de debate, que con el pasar de los días no tienen una resolución favorable.

Recientemente los países miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para crear “plataformas de desembarco” para los migrantes, fuera de su territorio, e intentar así disuadir las travesías del Mediterráneo.

La idea es que en estos centros acogerán a los migrantes rescatados en aguas europeas y allí se procederá a hacer una distinción entre los migrantes económicos, a los que se retornará a sus países, y a las personas necesitadas de protección internacional.

Estos últimos serían reubicados a países miembros que acepten acogerlos, también de manera voluntaria.

Lamentablemente ningún país se ha ofrecido por el momento a acoger estas plataformas. Marruecos ya anunció su oposición.

Igualmente Francia no acogerá ningún centro para los migrantes que desembarcan en Europa. Según el Presidente francés, los sitios controlados para refugiados deben ser instalados en los países en primera línea de las llegadas, es decir: Italia, Grecia y España

El terrorífico drama de los migrantes no es nuevo, viene incrementándose desde hace años, mientras las grandes potencias miran para otro lado.

Por ejemplo, tiempo atrás la ola de refugiados ha sido tal que las islas griegas en el mar Egeo -Kos, Lesbos, Rodas y Leros, principalmente- quedaron completamente colapsadas y, por eso, el gobierno griego trasladó a unos 2.700 refugiados, la mayoría de Siria, en un barco alquilado hasta el puerto ateniense de El Pireo.

Sin la ayuda de sus socios de la UE y sumido en su propia crisis económica y política, Atenas anunció que continuará trasladando a miles de refugiados hasta que se termine la construcción de centros de acogida en las islas.

Sin embargo, esta respuesta no soluciona el problema de los refugiados, que buscan asentarse en un país en paz y con posibilidades laborales, algo impensable hoy en Grecia.

Esto sí que no tiene nombre: Argelia abandonó a su suerte a más de 13.000 migrantes en el desierto del Sahara en los últimos 14 meses, entre ellos una mujer embarazada y niños, tras expulsarlos sin agua ni comida y obligarlos a caminar bajo un sol ardiente, a veces amedrentándolos con armas de fuego.

En Níger, hacia donde van la mayoría, los afortunados cruzan 15 kilómetros por un territorio desolado y llegan rengueando hasta la aldea fronteriza de Assamaka. Otros vagan sin rumbo durante días hasta que un equipo de rescate de Naciones Unidas pueda encontrarlos. Un número desconocido perece.

Recordemos que el Papa Francisco condenó con firmeza en Lampedusa la “globalización de la indiferencia”, asegurando que “hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraternal”.

También ante el Parlamento Europeo el Pontífice dijo que “no se puede tolerar que el Mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda”.