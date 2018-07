Aunan criterios técnicos para la creación de la empresa estatal de telecomunicaciones

Una comisión bicameral avanza con el estudio técnico del proyecto de ley de creación de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) para brindar servicios de telecomunicaciones en Corrientes. Desde el oficialismo esperan tratar la iniciativa en el segundo semestre. Además, se analizan los modelos y experiencias en otras provincias.

La conectividad fue uno de los temas de campaña de Gustavo Valdés. En ese sentido, en mayo, el Ejecutivo Provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto de creación de una empresa de participación estatal para la prestación de servicios audiovisuales, de radiodifusión y de telecomunicaciones. Actualmente, una comisión bicameral analiza los aspectos técnicos de la iniciativa, con el objetivo de aunar criterios y, con ello, celeridad para su tratamiento en ambas cámaras este año.

“Estamos evaluando pautas flexibles a efectos de evitar imperfecciones técnicas, ante la experiencia que tuvimos con otros proyectos que debimos mejorar. Estamos coordinando criterios técnicos y trabajamos en conjunto con Diputados”, expresó a El Litoral el senador Noel Breard.

El expediente, una vez finiquitados estos aspectos técnicos, se remitirá a la comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con consultas a los expertos. Una vez finalizada esta etapa se avanzará con el debate, según indicó el legislador provincial.

Una de las discusiones que mantienen consiste en analizar el modelo de Sapem. “En el caso de Corrientes es un 60 por ciento de capital estatal mayoritario. La ley exige un piso de 51 por ciento”, indicó el senador.

Breard explicó que observaron el caso de Santiago del Estero donde si bien hay participación estatal, sólo cuentan con un socio particular mayoritario. Por lo tanto, lo calificó como un modelo de concentración. Este último, incluso, posee el gerenciamiento de la empresa de telecomunicaciones.

Mientras que en Jujuy existe un modelo de distribución de la participación privada en Pymes. Es decir, de atomización. Según indicó el senador, se debe buscar un modelo donde pueda intervenir el pequeño y mediano empresario, a los fines de no generar un monopolio en la constitución de la sociedad.

“El Gobierno provincial impulsa un modelo con capitalismo popular, vía licitación y no aparece un solo dueño, sino un socio estatal y varios privados”, indicó el senador a este diario.

Accesos

Con más de 788 mil accesos y una variación interanual de 10,1 por ciento, en marzo de 2018 Corrientes fue la quinta provincia con mayor crecimiento en materia de conectividad. Chaco se ubicó primera con un incremento de 14,9 por ciento. Misiones se encuentra en segundo lugar, con 13,8 por ciento.

Santiago del Estero y Formosa registraron 12 puntos de crecimiento interanual en marzo. Salta y La Rioja, en tanto, marcaron un aumento de los accesos de 9 por ciento, según un informe recientemente publicado por el Indec.

No obstante, en Corrientes los tipos de accesos son móviles. El 87,6 por ciento son a través de estos dispositivos que, en marzo de 2018, registraron un crecimiento de 10,3 por ciento. Mientras que los fijos aumentaron 8,3 por ciento y representan el 12 por ciento de los accesos.