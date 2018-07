Ceballos: “Estoy peinando y acicalando una novela”

Paulo Ferreyra

Colaboración/Especial para El Litoral

Desde hace un tiempo Gabriel Ceballos comenzó a palpitar su participación en la 8ª Feria Provincial del Libro que se iniciará el viernes que viene en el predio Tekové de la costanera Sur. El escritor presentará su libro, estará en mesas de lectura cruzada y hablará sobre cine, entre otras actividades. Publicó los libros Fabulario de Buena Vista, Víspera negra, Entre Eros y Tánatos, El patrón del chamame, Ivo el Emperador, Relator deportivo, En la resaca, entre otros. Por varias de estas obras obtuvo premios tanto dentro como fuera del país.

En los próximos días presentará Seis historias grises. Antes de esta charla, manifestó que “corregir una novela es como acicalar a la mujer amada”. Asimismo, al preguntarle sobre qué significa para él escribir, dijo: “Eso sería algo así como enamorarse y conquistarla, ¿no? Y hacerle el amor, por supuesto”, desliza al tiempo que suelta una sonrisa para adentro. Una sonrisa honda. Levanta las cejas y encorva la espalda en un gesto que lo interpreto nada angelical.

—Este año tenés una activa participación en la Feria Provincial del Libro, ¿buscaste estas actividades o se fueron dando?

—Se dieron. Tenía un compromiso con mi editor Leo Moglia referido a la presentación de mi libro nuevo. Me alegró que el presentador sea Gustavo Sánchez Mariño, un querido amigo. Eso ya estaba previsto desde que terminó la Feria de Buenos Aires.

Después Viviana, la directora de la colección Ojo lector (a través de la cual salió el libro), propuso la charla con Pablo Melicchio. Acepté encantado en cuanto terminé de leer el libro de Melicchio, Quinifreud, que me gustó mucho. Una novela digna de ser leída desde todo punto de vista, una muy grata sorpresa.

Por último, Pablo Almirón, el cineasta, me hizo llegar, a través de mi hija, la propuesta de integrar la mesa sobre cine. Es un tema que me interesa y Almirón me parece un creador talentoso y serio, así que también acepté.

—La charla sobre cine y literatura será muy importante, ¿cuál es tu relación con el cine? ¿Alimenta tu escritura?

—Literariamente, el cine me enseñó bastante. Hoy por hoy no soy un gran consumidor de cine, pero hubo una época, allá por los 80, en la que me propuse aprender de ese lenguaje del modo más concienzudo posible. Recuerdo que Alfredo Vara me mandaba películas desde Corrientes y Olga Zamboni lo hacía desde Posadas (Misiones), porque aquí por estos pueblos no se conseguía nada.

Por aquel tiempo me tomaba dos o tres días a la semana para mirarlas en mi televisor (eran los tiempos de la videocasetera). No como pasatiempo, sino con una intención de aprendizaje. Me levantaba temprano, me preparaba un mate y me ponía a mirar cine hasta media mañana por lo menos, ya que en esa parte del día mi capacidad de percepción suele funcionar mejor.

Las influencias de la literatura sobre el cine son un tema remanido (la cuestión de las adaptaciones, etcétera), pero yo quiero hablar sobre todo de la influencia del cine en la escritura literaria.

—Como lector, ¿por dónde pasa tu búsqueda literaria? ¿Por autores? ¿Por historias? ¿Por género? ¿Por dónde?

—Por todo eso y algunas cosas más. Suelo leer aquello que ciertas personas me recomiendan. Ahora mismo ando persiguiendo todo lo que pueda haber de Mia Couto, un descubrimiento que debo a una de esas recomendaciones. Así me zambullí en su momento en la literatura israelí contemporánea, que es maravillosa (Grossman, Yehosúa, entre otros) y que no hubiera abordado intensamente si no fuera por sugerencia de otro amigo.

Tengo la suerte de contar entre mis amigos a excelentes lectores, el santafesino Carlos Morán, por ejemplo. Bueno, pero también me encanta perderme una tarde entera en una gran librería, digamos, El Ateneo, y revolver y elegir con algo de azar. Empiezo a elegir por géneros casi siempre. Primero, narrativa para mí y después poesía para mi hija. Supe ser un buen lector de poesía y me encanta regalarle libros de poesía a Estefanía, contribuir a su crecimiento como poeta.

—¿Qué estas escribiendo ahora?

—Recién terminé una novela. Ambientada en la provincia de Misiones, en el nacimiento de las colonias. La estoy peinando, acicalando. Además, siempre aparece una idea para algún cuento. Y después está la tarea de releer la obra inédita y corregirla, que es constante.