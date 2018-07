La colección Ojo Lector tuvo sus orígenes en el 2015. El editor Leonardo Moglia junto con la directora de la colección, Viviana Rosenzwit, decidieron emprender un nuevo desafío. La propuesta reúne novelas y cuentos de autores de Buenos Aires y Corrientes impresos con toda la manufactura correntina de Moglia Ediciones. La colección fue creciendo y ya son 12 títulos publicados con varios más en proceso de publicación. Además, irá creciendo para ser más federal, estiman.

“Tener a Gabriel Ceballos en esta colección y en la editorial significa mucho para nosotros. Gabriel ha ganado premios internacionales, pero sigue apostando y expandiendo su obra desde Corrientes hacia fuera, no lo hace desde afuera hacia adentro. Nos complace mucho trabajar con él y cada nueva obra que llega es un placer poder abordarla”, destacó Leonardo Moglia. Esta editorial, como muchas otros, durante la 8ª Feria Provincial del Libro ofrecerá importantes descuentos de libros. “Durante esos días, los organizadores, el Instituto de Cultura, fijarán determinados horarios durante la jornada, en los que se realizarán los descuentos”, explicó Moglia.

A través de esta colección, Ojo Lector, el sábado 21 de julio, a las 18, en la Sala Franco Rivero, José Gabriel Ceballos presentará su reciente libro Seis historias grises. La presentación estará a cargo de Gustavo Sánchez Mariño, quien en este mismo diario escribió sobre Ceballos. “Alguna vez dije que su obra se parece a esas pinturas del Bosco o de Brueghel, donde pululan miniaturas de seres desamparados y horrendos, junto con campesinos tristes y angelicales, dibujados con trazo perfecto, y que si uno toma algo de perspectiva se advierte el diseño de tapiz total, de panorama. Esa clave de grotesco y tragicomedia la he celebrado siempre en Ceballos, puesto que siempre he compartido aquella frase de Simone de Beauvoir, de que escribimos “para que en los lectores no cunda la desesperación”.