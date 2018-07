Corrales reconoció que el Municipio y la Caja de Préstamos siguen siendo deficitarios

Después de mantener un perfil de escaso contacto con la prensa, el secretario de Economía municipal Guillermo Corrales apareció en varios medios a lo largo de los últimos días para explicar los alcances del plan de regularización tributaria (con importantes descuentos para quienes mantienen grandes deudas con la Municipalidad) y, en ese marco, dar precisiones respecto a la situación económica de la administración liderada por Eduardo Tassano.

“Al iniciar la gestión, teníamos un déficit diario de $20 millones. Hoy, gracias a un gran trabajo hecho, logramos reducir ese déficit a la mitad, y el objetivo es cerrar el año con el Municipio equilibrado”, aseguró el funcionario municipal durante la entrevista que dio ayer en el programa de televisión Equipo de Noticias. Y reconoció además que durante los primeros meses de la gestión salieron adelante gracias a un anticipo financiero que recibieron del Gobierno provincial.

“Si no tenemos apoyo de la Provincia y la Nación no somos viables para avanzar con obras”, admitió, a la vez que señaló que de todos modos avanzan en el Plan Hídrico y el programa de mantenimiento de calles de tierra y el plan de bacheo.

Aseguró que en el marco de un escenario complicado salían a buscar que los contribuyentes capitalinos cumplan con sus obligaciones tributarias. “El índice de morosidad en la ciudad es del 50%. Con el ‘Plan de Regularización Tributaria’ que lanzamos días atrás logramos recuperar recursos para garantizar mejores servicios públicos a los vecinos”, sostuvo.

“Decidimos intervenir la Caja Municipal para saber cuál es su estado de situación real. Los estados contables de los años 2016 y 2017 no están, y tiene una situación deficitaria sobre la que estamos trabajando”, aseguró Corrales, y dejó en claro que seguirá intervenida hasta tanto tengamos información sobre su estado real.