Denuncias en varias zonas de la ciudad por la proliferación de minibasurales

Son diversos los sectores de la ciudad en los que se presentan, desde hace tiempo, problemas con la acumulación de basura en la vía pública. En los últimos días, habitantes de distintos barrios hicieron sentir su malestar por la falta de limpieza en algunos casos y también la escasez de contenedores.

En la zona de las Mil Viviendas, más específicamente sobre las avenidas El Maestro y Paysandú, los residuos son arrojados sobre el parterre o alrededor de los cestos que se encuentran ubicados allí. Si bien es para marcar la responsabilidad vecinal en estas situaciones, muchos reclaman acciones municipales para poder limpiar y en todo caso controlar que no se repita.

En otro sector, más precisamente en la esquina de Elías Abad y Estigarribia, los residuos se acumulan y generan complicaciones a los vecinos, como el mal olor y la proliferación de alimañas. Además, los caballos sueltos que deambulan habitualmente por ese sector de la ciudad rompen las bolsas de basura y el problema se agrava de manera importante. Asimismo, el barrio Esperanza tiene también inconvenientes por la formación de minibasurales y reclaman soluciones.

Entre otras cuestiones, los vecinos apuntan a la necesidad de colocar más contenedores, ya que no son suficientes los que hay en la vía pública. Al respecto, vale recordar que luego de instalar los basureros de gran tamaño en algunos sectores, la Comuna decidió hace tiempo retirarlos por considerar que en realidad resultaban contraproducentes ya que generaban, justamente, que los residuos se acumulen y formen basurales.

Otro de los pedidos que emergen de ciertos barrios como los de la zona Este, al costado de la Ruta 5, es la extensión de los recorridos del camión recolector, que no ingresa a algunas partes específicas y complica a los vecinos. Según indicaron desde el Santa Rita, Samela y Sapucay, sólo transitan por la calle principal y algunos otros sectores, pero no cubren la totalidad de las casas, muchas veces por el mal estado de las calles que no permite la circulación de vehículos pesados.