Sebastian Vettel ganó en Silverstone y sigue como puntero del campeonato

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) triunfó por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), su principal rival en el Mundial de Fórmula 1, en un Gran Premio de Gran Bretaña con vaivenes disputado este domingo.

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), quien chocó con Hamilton en la primera vuelta, relegándolo momentáneamente a la 17ª posición, completó el podio.

La diferencia entre Vettel y Hamilton en la clasificación de pilotos pasa a ser en consecuencia de uno a ocho puntos.

El británico protagonizó una mala salida arrancando desde la pole y vio como Vettel y su propio compañero de equipo Valteri Bottas lo adelantaron, antes de que Raikkonen lo sacara de pista.

El héroe local, visiblemente decepcionado por no haber conseguido el récord de su sexta victoria en el Gran Premio de su país, no acudió a la tradicional entrevista tras bajar del coche.

La batalla por la primera plaza pareció durante mucho tiempo que se iba a resolver entre Vettel y el finlandés Bottas, pero la estrategia a una parada en boxes elegida por Mercedes, cuando los Ferrari optaron por dos, provocó que su piloto cayera a la cuarta plaza en las últimas vueltas.

El australiano Daniel Ricciardo, cuyo Red Bull no mostró nunca el ritmo necesario para aspirar a los puestos de honor, terminó quinto.

El alemán Nico Hülkenberg (Renault), el francés Esteban Ocon (Force India), el español Fernando Alonso (McLaren), el danés Kevin Magnussen (Haas) y el también francés Pierre Gasly (Toro Rosso) completaron el top 10.

El español Carlos Sainz (Renault) tuvo que abandonar tras chocar con el francés Romain Grosjean (Haas) en la 39ª vuelta, un accidente que provocó la segunda entrada en pista del coche de seguridad.