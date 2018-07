Vecinos denunciaron la poda de árboles en el barrio Bancario

Ante la poda de cuatro árboles en la zona de la avenida Cazadores Correntinos y avenida Maipú en el Barrio Bancario, los vecinos manifestaron su malestar y reclaman a la Municipalidad las causas de la intervención que se llevó adelante.

La Comuna viene aplicando el programa de poda por el cual, los vecinos pueden solicitar la intervención de la misma, en forma gratuita, cuando las especies se encuentren en la vía pública y tengan ramas secas o malformadas, o que golpean el cableado o tapen las luminarias. Pero de acuerdo a la denuncia vecinal ninguna de estas condiciones se presentaron para que se proceda a la poda de las cuatro especies.

“Los árboles estaban llenos de vida, sanos, no obstruían el camino, ni levantaban veredas, tampoco molestaban en el cableado público, tan solo le molestó a la persona que mandó a hacer ésta aberrante acción, por pura maldad, por que daba sombra, protección, alegría e iluminaba ese lugar” argumenta la denuncia vecinal.

En referencia a la posibilidad de haber podido intervenir antes de que se poden los árboles, comentaron que “ningún vecino fue informado sobre las causas del procedimiento, no firmamos nada, no sabíamos lo que iba a suceder y los que sintieron los ruidos pensaban que sólo era poda, pero al volver nos encontramos con esta desgracia, los habían cortado totalmente”.

Se debe considerar además que en el reclamo que se efectuó mediante las redes sociales, se sumaron otros casos similares como el que sucedió en la zona de la esquina de calle Necochea y San Juan, del barrio San Martín donde se hallaba un hermoso pino.

“Hay árboles que perjudican las viviendas y no los dejan cortar sin una autorización o sino te multan. No son equitativos, ellos siempre se salen con la suya y buscan cobrarte siempre”, indicó la vecina de la zona. Vale señalar que las intervenciones se llevan a cabo luego de la solicitud de los vecinos a través del 0800-555-6864 o tras el pedido en la delegación barrial más cercana.

En este marco, recuerdan que de acuerdo a lo solicitado por la Comuna aquellos vecinos que realizan una poda dentro de las casas, deben acercarse a la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) y abonar un canon por el retiro de los restos del árbol.