Tras detenciones de ex funcionarios, ordenan una indagatoria a Cristina Kirchner

El juez Claudio Bonadío ordenó detener a 15 personas entre las que están al ex Secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta. Corrieron la misma suerte varios empresarios como Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, de IECSA, entre otros.

Se investigan hechos de corrupción cometidos durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue llamada a declaración. También fueron requeridos los testimonios del ex ministro Julio Devido, el secretario Oscar Parrilli y el ex juez Norberto Oyarbide, y otros ex funcionarios.