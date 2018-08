Aborto: cierran actividades y delegaciones a favor y en contra se alistan para ir al Senado

Las actividades en torno a la despenalización del aborto están cerrando en Corrientes, y referentes feministas y quienes están a favor de las “dos vidas”, organizan viajar para estar presentes el día que se vote por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Ayer, en esta capital se realizó una proclama de abogados “pro vida” y en la plaza Vera un “estudiantazo”. No son las últimas manifestaciones, ya que habrá jornadas durante el fin de semana. Hoy se firmará el dictamen en el plenario de comisiones que trata la iniciativa de ley y ayer concluyeron las exposiciones por parte de especialistas.

“Instamos a su rechazo por ser contrario a los principios, valores y normas establecidos en nuestra ley suprema, la Constitución Argentina y los Tratados de Derechos Humanos de igual jerarquía a ella incorporados”, expresaron abogados a favor de las “dos vidas” en la tarde de ayer frente al Poder Judicial de Corrientes.

En el mismo documento, explicaron que se proclaman “en defensa de las vida para todas las personas, desde la concepción por ser derecho fundante y estar intrínsecamente ligado a la dignidad humana, ya que ninguna vida vale más que otra”. Luego una estudiante de Derecho leyó una carta que escribió y se hizo viral donde expresa la desilusión como alumna de la carrera. “Lo que me enseñaron se contrapone con este proyecto”, dijo Claudia Diana Cochia.

“Nos hemos organizado abogados libres e independientes de la función para proclamar sobre el proyecto IVE, por considerarlo inconstitucional al vulnerar los derechos humanos fundamentales, viola los derechos del niño, ya que se lo considera persona desde el momento de la concepción. Discriminan el derecho del niño. Hablan de manera arbitraria sobre los derechos de la mujer y dejan de lado los del padre”, comentó a El Litoral la abogada María Aurora Roch.

Respecto a si se llegara a aprobar, sostuvo: “Va a haber innumerables demandas y medidas protectorias. El padre también podrá presentar medidas tendientes a proteger al hijo”. Por su parte, Ana María (Any) Pereyra, expresó que “estamos acompañando la defensa de la vida que es el principal derecho del ser humano”.

“Esta carta surgió del corazón y de los libros, se deben proteger los derechos de todos los seres humanos que, con este proyecto, se ven vulnerados”, opinó Cochia.

En relación al 8 de agosto, Cyntia Romero, una de las referentes “pro vida” que trabaja en la organización de actividades, adelantó a El Litoral que “tenemos al menos un colectivo confirmado para viajar la próxima semana” y que están viendo la posibilidad de sumar otros dos.

Por la tarde se realizó un “estudiantazo” en la plaza Vera, actividad a favor de la despenalización del aborto que fue la última organizada en el “martes verde”, ya que la próxima semana viajarán a Buenos Aires. “Un colectivo irá al Senado, estaremos acompañando a los senadores referentes feministas de diferentes organizaciones de Corrientes”, contó a este diario Soledad Ross, del Colectivo de Mujeres.

“Este es el último martes verde, esta actividad se realiza en todo el país, hoy (por ayer) en esta plaza están estudiantes universitarias y del Nivel Secundario. Por otra parte, vamos a estar haciendo públicos los casos de violencia contra las compañeras que llevaron el pañuelo verde”, comentó Ross.

Desde Mumala, Ivana Segovia dijo: “Estamos ya finalizando las actividades, vamos a seguir insistiendo a los legisladores que acompañen este proyecto, que sea ley. Vamos a estar yendo a Buenos Aires para esta fecha histórica”.

Algunas de las estudiantes que estuvieron en la plaza Vera hablaron con El Litoral y expresaron que están acompañando la actividad para defender los derechos de la mujer. “Estamos para que las generaciones que vienen se den cuenta de los derechos que tenemos como mujer”, declararon Fátima y Delfina a este medio gráfico.

Cabe recordar que este fin de semana se harán dos actividades, a favor y en contra del proyecto. El sábado a la tarde habrá una “feria feminista” y el domingo 5 de agosto, la “gran marcha” por las “dos vidas”.

De acuerdo a un conteo, habría más votos en contra de la iniciativa que a favor y se siguen expresando indecisos en las últimas horas, adelantando su posición sobre la iniciativa que se comenzó a debatir en todo el país en el mes de abril pasado.