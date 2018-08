Boca Unidos juega el segundo amistoso de pretemporada

En el marco de la preparación que realiza para participar del torneo Federal A 2018/19, Boca Unidos afrontará esta tarde el segundo partido amistoso de la pretemporada. La cita es a las 15 en el complejo deportivo Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto, y el rival, Villa Alvear de Resistencia, equipo que participa del torneo de la Liga Chaqueña.

Será una nueva oportunidad para los futbolistas del plantel “aurirrojo” de mostrarse y comenzar a ganar en rodaje futbolístico, luego de poco más de un mes de haber iniciado la pretemporada. También la ocasión para el técnico Carlos Mayor de observar en un encuentro formal el sistema táctico con el que viene trabajando, así como los puntos a corregir.

Todo parece indicar que Boca Unidos repetirá el mismo once titular que viene de vencer hace una semana a Ferroviario 4 a 0. La única duda está dada en la participación del experimentado defensor Oscar Carniello, quien no estuvo en el examen futbolístico anterior a raíz de un corte sufrido en la boca, tras un choque casual con un compañero.

Sin embargo, todo parece indicar que la idea del cuerpo técnico y médico es no arriesgar la recuperación del jugador, a quien a raíz de dicha lesión en un entrenamiento, debieron hacerle algunos puntos de sutura.

De esta manera, el equipo “aurirrojo” formaría esta tarde con Alejandro Medina; Ariel Morales, Rolando Ricardone, Leonardo Baroni; Fabio Godoy, Martín Fabro, Martín Ojeda, Gustavo Mbombaj; Gabriel Morales; Nicolás Ledesma y Julio Cáceres.

Serán, en definitiva, dos partidos divididos en dos tiempos de 30 minutos cada uno. Uno entre titulares y otro con el resto de ambos planteles.

Nuevo sistema

Frente a Ferroviario, el técnico Mayor probó con un sistema táctico con tres jugadores en el fondo, dos extremos, otros dos mediocampistas centrales, un enganche o enlace y dos delanteros.

“La línea de tres es un sistema que yo lo conozco y me gusta, pero el esquema es según cómo lo veamos”, manifestó Mayor tras la práctica ante Ferroviario, dando a entender que el esquema puede ser elástico. En tal sentido, ejemplificó que “podemos defender con cinco si necesitamos ocupar el ancho de la cancha”.

Al explicar la disposición en el fondo, dijo que “los cerré a Rolando (Ricardone) y a Leo (Baroni) y utilicé gente con más velocidad por afuera. Como tenemos tiempo estamos probando, busco el sistema en que los jugadores se sientan más cómodos, vamos a ver cuando arranque el campeonato”.

De lo que no duda el técnico es que Boca Unidos “va a ser un equipo protagonista en la categoría, así que tenemos que estar muy sólidos”.