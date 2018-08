Burna: “Ituzaingó ya tiene definido un perfil productivo y turístico que no es compatible con una cárcel federal”

Al igual que los ediles y el vice, el intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna, sostuvo ayer que no avalará ningún proyecto que implique la instalación de una cárcel federal en la ciudad. En este contexto, aclaró que mañana tendría una audiencia con el gobernador Gustavo Valdés para dialogar sobre diferentes cuestiones, aunque indicó que uno de los temas centrales será el resurgimiento de un plan para que el ex campamento G3 se convierta en una unidad penitenciaria.

“El está ahora en Buenos Aires por gestiones referidas a la administración provincial, pero además solicitaría información ante los organismos correspondientes para saber si existe un proyecto concreto sobre la instalación de la cárcel federal”, comentó el Jefe comunal. Al respecto, indicó que “teníamos conocimiento de un convenio para construir dos cárceles federales en Corrientes, pero supuestamente serían en otro lugar, considerando que acá tampoco hay Juzgado Federal”.

Por eso, Burna en diálogo con El Litoral afirmó: “Vamos a aguardar disponer de información oficial, pero en el caso de que sea verdad que pretenden instalar acá ese tipo prisión, activaremos todas las medidas correspondientes para evitar que eso se concrete. De ser necesario, acudiremos a la Justicia”, advirtió. En este punto subrayó: “Ituzaingó ya tiene definido un perfil productivo y turístico que no es compatible con una cárcel federal”.

Asimismo, recordó que en la comunidad en general había consenso para que en el ex campamento G3 se instale una escuela de Gendarmería porque consideran que podría contribuir con la economía local. Contraria sería la postura con respecto a la unidad penitencia federal. Precisamente, esto fue planteado por un grupo de vecinos autoconvocados que en sólo dos jornadas ya habían logrado que 1.600 pobladores rubricaran una nota expresando su rechazo a la cárcel federal.

Sesión

En ese mismo sentido, el último lunes ingresó oficialmente un proyecto de declaración firmado por los ediles, quienes hoy en sesión ratificarían su aval. Idéntico procedimiento harán con otros proyectos referidos al tema, a través de los cuales solicitarán información oficial al Municipio, la Provincia y demás organismos del Estado. “Más allá de las diferencias partidarias, todos coincidimos en que no queremos una cárcel federal en Ituzaingó”, insistieron desde el bloque de la oposición en diálogo con este diario.