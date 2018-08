Carrera armamentística: Corea del Norte sigue fabricando misiles de largo alcance

Corea del Norte sigue con su propia carrera armamentística. Semanas después de haber anunciado que frenaba la producción de armamento nuclear, todavía sigue produciendo potentes misiles dentro de sus fronteras. Según publica el The Washington Post citando fuentes de inteligencia norteamericanas, la fábrica donde se desarrolló el primer misil capaz de llegar a Estados Unidos sigue produciendo este modelo.

Este descubrimiento demuestra que Corea del Norte nunca ha dejado de producir armamento nuclear y desmiente así al presidente de EE. UU., Donald Trump, quien anunció que el país del líder Kim Jong-Un dejaría de ser una “amenaza nuclear”.

Los servicios de inteligencia estadounidenses poseen fotos desde satélites que confirman la actividad en la base de Sunumdong, a las afueras de Pyongyang. Esta revelación se suma a las que recientemente afirmaron que Corea del Norte estaría también produciendo grandes cantidades de uranio en secreto. En plenas negociaciones de desnuclearización entre EE. UU. y Corea del Norte, estas últimas revelaciones demuestra que los hechos no acaban de acompañar a las negociaciones verbales. Si bien los simulacros con armas nucleares se han detenido, no es así con la producción de dicho armamento.

Las revelaciones de los servicios de inteligencia de EE. UU. refuerzan los informes de expertos en armamento que llevan días denunciando que la actividad en la planta de Sanumdong nunca ha cesado. Jeffrey Lewis, experto en seguridad en el Este de Asia, ha afirmado que las fotos de satélites comerciales afirman que la producción nuclear “no está ni mucho menos muerta”.

En junio, el líder norcoreano acordó en un encuentro con Trump “trabajar duro” para “la desnuclearización”, pero desde entonces se ha seguido produciendo armamento de todo tipo.