El Rojo buscará en Japón su título número veinte

El resurgir de Independiente con Ariel Holan les sirve a los de Avellaneda para ganar terreno en un ítem que habían descuidado en los últimos años: las copas internacionales. El Rey de Copas (ganó el apodo el 29 de agosto de 1976 tras conseguir su duodécimo trofeo -el 12 es el rey en la baraja española-), acumula 19 títulos internacionales y se acercó a Boca, máximo ganador continental.

El miércoles 8 de agosto en Japón enfrentará al Cerezo Osaka por la Copa Suruga Bank en busca de una nueva conquista, la número 20.

Una aclaración: en este repaso se cuentan todos los títulos en copas internacionales oficiales. Incluso antes de las que organizó Conmebol o Uefa, se disputaban las pautadas entre asociaciones nacionales como la AFA-AUF (Uruguay) en Sudamérica, o las de España, Italia, Francia y Portugal (Copa Latina).

Las Copas de Independiente

El Rojo levantó siete Libertadores (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984), dos Intercontinentales (1973, 1984), tres Interamericanas (1973, 1974, 1976), dos Supercopas (1994, 1995), dos Sudamericanas (2010 y 2017), dos copas Ricardo Aldao (1938 y 1939) y una Recopa (1995).

La gran polémica en torno a la cantidad de títulos internacionales que tiene cada club se dio después de una comunicación confusa difundida por la Conmebol en 2015. La entidad sudamericana dijo en primer término que incluía a las Copas Aldao y Tie Cup Competition como títulos oficiales pero enseguida dio marcha atrás e informó que no avala los torneos disputados antes de 1960.

“Las copas de clubes disputadas previamente a 1960 no son avaladas por la Conmebol, sin perjuicio que lo pudieran ser por otras entidades, federaciones y/o asociaciones deportivas. Por ende, no entran en el cómputo de títulos internacionales”, comunicaron.

Más allá de esto, de acuerdo al registro que lleva Clarín, deben computarse todos los títulos internacionales oficiales.

Ahí cabe incluir a la Copa Aldao, o también llamada Copa Río de La Plata, que fue una competición de carácter internacional organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en la que se enfrentaban, en un solo partido, los campeones de la Primera División de Argentina y Uruguay.

De esta manera, es Boca el club argentino con más copas internacionales, con 22 logros.