Familiares del penitenciario: “Nunca sospechamos de Lorena”

A cinco días del brutal crimen del cabo del Servicio Penitenciario, Gabriel Tichellio, habló una hermana y una tía de la víctima. Ambas coincidieron en que jamás sospecharon que Lorena Lencina, esposa del fallecida, esté vinculada con el horrendo hecho.

Tanto Romina Tichellio como la tía de Gabriel, Myrian Pasetto Morales, expresaron su total asombro ante la situación en una entrevista televisiva para Canal 5TV. “Nunca sospechamos de Lorena. Hace 10 años estaban casados y tuvieron tres hijos. Siempre se comportó como una mujer de familia. Aún no puedo creer que después de lo sucedido ella haya estado en el velatorio de mi hermano”, planteó Romina.

Por otro lado, la tía de los pequeños trató de “sádica” a la esposa de su hermano.

Ambas admitieron que no sólo no conocían la supuesta “doble vida” que llevaba la esposa del penitenciario sino que, además, no tienen idea de cómo se conoció con su pareja. “Nunca sospechamos de nada. Ellos como familia practicaban la fe evangélica y todo indicaba que eran muy felices”, explicaron. También desmintieron las versiones que circularon sobre una presunta denuncia de la esposa del fallecido por violencia de género. “Mi sobrino tenía mucho respeto por las mujeres, era una persona muy humilde y cariñosa. No conocemos que haya habido una denuncia sobre este tema”, enfatizó Pasetto Morales.