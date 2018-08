For Ever sumó otros dos refuerzos y en total ya son 19 los nuevos

En el afán de buscar ser protagonista del próximo torneo Federal A, Chaco For Ever renovó un 70% el plantel que culminó el certamen de la temporada anterior.

Mientras encara su segunda semana de pretemporada, los dirigidos por Luis Medero acaban de sumar dos nuevos refuerzos, elevándose a 19 la cantidad de futbolistas que arribaron en los últimos días al club.

Los últimos en acordar condiciones fueron el arquero Alejandro Dianda y el defensor Manuel Morello. La llegada de Dianda coincide con la desvinculación del golero Fernando Vijanda, quien no habría conformado al cuerpo técnico.

Dianda proviene de Sportivo Desamparados de San Juan, mientras que Morello lo hace de Juventud Unida Universitaria de San Luis.

Antoniana, complicado

Si bien mañana deberá enfrentar a Rosario Central desde las 21 en el estadio de Unión de Santa Fe por los 32avos de final de la Copa Argentina, la preocupación de Juventud Antoniana pasa actualmente por levantar la inhibición que presentó una decena de exjugadores a los que la institución salteña adeuda sueldos para poder participar del próximo torneo Federal A.

“El plazo límite para abonar la deuda es el inicio del Federal A. Si Juventud no puede registrar nuevos contratos estará afuera del reglamento, y entiendo yo que así no puede jugar el torneo”, sostuvo Rubén Checchia, secretario adjunto del Consejo Federal.