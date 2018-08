Hace 40 años, Corrientes estrenaba el sistema de estacionamiento medido

Resulta difícil imaginar hoy lo que sería el centro de la ciudad de Corrientes si no existiera el sistema de estacionamiento medido. Con muchos cambios en los últimos años, en cientos de cuadras se observa a los tarjeteros cobrando a los vehículos que deciden aparcar en los espacios que controlan.

Pero lo que hoy se hace a través de modernos sistemas informáticos, a 20 pesos la hora y en unas 180 cuadras, tuvo alguna vez un inicio que queda ya lejano en el tiempo. El objetivo que buscaban los promotores de la medida era el mismo que hoy persiguen los funcionarios de la Municipalidad: ordenar el tránsito dentro del centro capitalino.

El 1º de agosto de 1978, exactamente 40 años atrás, las calles del centro de la ciudad de Corrientes amanecieron con una novedad: para poder estacionar en algunas cuadras iba a ser necesario pagar 150 pesos cada hora. Los “padres” de la medida fueron el por entonces intendente de facto Luis María Gómez y su secretario de Gobierno, Carlos Alberto Galmarini.

El sistema se implementó a través de la resolución 2.152, que fuera firmada el 27 de julio por el Intendente y su secretario de Gobierno. Entre los considerandos se mencionaba que es el “deber de la Municipalidad adoptar medidas de reordenamiento del tránsito” y que el estacionamiento medido “va a solucionar adecuadamente este problema” porque “es utilizado en las más importantes ciudades capitales de provincias con óptimos resultados”.

Con algunas cuadras como excepciones, la medida preveía que se cobre por dejar el auto en las cuadras comprendidas por Buenos Aires, Plácido Martínez, Uruguay y San Martín. La vigencia sería de lunes a viernes de 8 a 21 y sábados de 8 a 14.

El automovilista que quisiera estacionar en las cuadras controladas debía comprar en la Municipalidad una tarjeta amarilla por 1.500 pesos, unas 10 horas. Muy lejos de los modernos dispositivos electrónicos que se emplean actualmente.

Palabras del Intendente

El día antes de la implementación, el intendente de facto Gómez dio detalles de lo que buscaban lograr; aseguró que se trató de una decisión que tomaron luego de varios meses de estudio. “En la zona comprometida se instalan diariamente entre 600 y 800 vehículos”, aseveró, agregando que esto generaba un “taponamiento”.

La solución fue instalar un sistema de estacionamiento medido que permitía “una igualdad” entre quienes vivían en barrios más alejados. “Lo ideal es que el vecino que viva en Yrigoyen al 1400 y trabaje en el centro pueda ir a pie”, destacó.

Aclaró además que los frentistas no iban a tener que pagar para dejar el coche en su cuadra, previa realización de un trámite en la Comuna.

Otros beneficiados iban a ser los turistas a través de dos alternativas: que los hoteles paguen por adelantado el aparcamiento o que los visitantes concurran a la Municipalidad para retirar una oblea especial que tendría 48 horas de vigencia.

El primer día

En su edición del 2 de agosto, el diario El Litoral realizó un análisis de lo que significó la puesta en marcha de la medida. “La resolución municipal estaría logrando, al menos dentro de las primeras 24 horas de vigencia, el propósito buscado en el sentido de despejar la zona céntrica y permitirá a quienes se acercan para cualquier trámite al minicentro, lograr un espacio y un tiempo razonable para operar en bancos, tribunales, comercios, etc.”, reza el artículo.

El intendente de facto aclaró que, pese al mapa que creaba la resolución 2.152, lo que había que tener en cuenta eran los carteles que indicaban que allí se cobraba. También se publicaron testimonios de algunos vecinos que elogiaban el novedoso sistema.

Sin embargo, existieron cuestionamientos: Félix Factor, el titular de la Asociación de la Producción, Industria y el Comercio de Corrientes, cuestionó que se determine el cobro de una tasa a través de una resolución y no de una ordenanza homologada. El empresario también pidió que las cuadras de cobro se reduzcan al cuadrilátero conformado por las calles San Martín, Quintana, Salta y Catamarca.

Si bien admitía que lo que se buscaba era bueno, Factor dijo que la resolución no dejaba de tener un “innegable matiz impositivo que crea un malestar innecesario en un amplio sector ciudadano”.

En estos 40 años, el sistema de estacionamiento medido de Corrientes sufrió importantes cambios, avances y retrocesos. Actualmente se aplica en 180 cuadras, empleando a casi 200 personas a través de cooperativas.

Previsiones incumplidas

Una de las constantes que se observan cuando se analizan las noticias y publicaciones de otros años son las promesas que hacen dirigentes que nunca se concretaron. Muchas veces se trata de simples ideas que no se llevaron adelante, pero en no pocos casos son necesidades que hasta el día de hoy se tienen, aún cuando los apellidos que hicieron esos compromisos ya ni nos suenan.

Puntualmente en el caso del intendente de facto Gómez, mencionaba en sus palabras algo que perfectamente pudo haber sido una promesa de campaña de Eduardo Tassano o cualquiera de sus predecesores: descentralizar la ciudad de Corrientes. Si en 1978 ya significaba una preocupación oficial y hoy también, evidentemente no hubo demasiado compromiso durante décadas.

Por el lado del ordenamiento de tránsito en el centro que buscaba Gómez, a su favor tiene que se hace difícil administrar la temática con el gran crecimiento que tuvo el parque automotor a lo largo de los años.

Este jefe comunal tampoco pudo concretar un proyecto que tuvieron otros: el traslado del histórico Mercado Central. En 1978 quería construir allí una gran playa de estacionamiento “tipo torre, con dependencias municipales”. El espacio siguió funcionando hasta el año 2001, cuando fue finalmente derrumbado para construir un shopping que tampoco nunca se concretó; hoy está allí la plaza Vera.

Más allá de la noticia puntual del estacionamiento medido, en las páginas de El Litoral también se publicó el anuncio de la Secretaría de Industria sobre la instalación de un parque industrial al sur de la ciudad. El proyecto estaba, supuestamente, en la última etapa.

El parque industrial iba a estar ubicado entre los campos de Santa Catalina, hasta el río Paraná, laguna Ñapindá y la avenida Maipú. Pasaron 40 años y los dirigentes políticos hablan todavía de instalar parques industriales.