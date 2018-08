Los salarios subieron un 24%interanual hasta mayo

El índice de salarios del total registrado mostró un crecimiento de 2,1 por ciento en el mes de mayo de 2018 respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de 2,5% del sector privado registrado y un aumento del 1,6% del sector público, informó ayer el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec).

El índice de salarios total verificó un incremento de 1,5% en el mes de mayo de 2018 respecto de abril de 2018, como consecuencia de la suba de los salarios registrados de 2,1% y la baja de 0,9% en el sector privado no registrado.

En comparación con el año anterior, el índice de salarios total registrado acumula en los últimos 12 meses un aumento de 24,2%, como consecuencia del incremento de 25,4% del sector privado registrado y un aumento del 22,2% del sector público.

El índice de salarios total mostró un crecimiento en los últimos 12 meses de 24,0%, como consecuencia de la suba 24,2% del total registrado y de 23,3% del sector privado no registrado.

De ese modo, comparado con el índice de inflación, en los primeros cinco meses del año, los salarios perdieron más de tres puntos porcentuales en promedio frente al costo de vida.

Es que se registra un aumento del 8,3% ante una suba de precios del 11,9% en ese mismo lapso, según datos del Indec.

Los más perjudicados fueron los salarios del sector no registrado y del sector público, que sólo avanzaron hasta mayo un 5,2%, y un 7,2% respectivamente, en la comparación con la inflación.