Luis Palomino: “Tenemos que modernizar y trabajar por la independencia de la Justicia”

El próximo 5 de octubre habrá elecciones entre los abogados del fuero federal para renovar los dos cargos que los profesionales del derecho poseen en el Consejo de la Magistratura. El proceso para cambiar a los 3 jueces que integran el cuerpo también se realizará durante el año.

En ese contexto, el reconocido abogado Luis Palomino está haciendo recorridas por el interior del país para conocer de cerca la realidad de la Justicia Federal. Ayer visitó la ciudad de Corrientes, donde mantuvo varias reuniones para luego visitar El Litoral.

“Estuve conversando con colegas para conocer la situación de Corrientes”, comentó Palomino, ya con el traje de candidato en representación de los abogados del interior al Consejo de la Magistratura.

Como principal aporte, Palomino planteó la necesidad de que el cuerpo mantenga su independencia del poder político: “Tenemos que generar un espacio que esté desprendido del partidismo, de la obediencia partidaria, más allá de que todos generalmente venimos de alguna idea política, pero tenemos que tener independencia funcional”, explicó el abogado.

Según el candidato, “hoy la independencia existe”, pero nunca es total y “hay fueros más controvertidos que otros”. “Los jueces son políticos también, tienen una ideología, partidarios o no”, manifestó.

“El Consejo funcionó bien en los últimos años, se cubrieron muchas vacantes. Pero tenemos que entender que cubrimos vacantes en un sistema que tiene mucho que arreglarse, se debería cuestionar más el funcionamiento del Poder Judicial”, consideró.

Pese al pedido de independencia, Palomino agregó que tampoco sirve de nada ser independientes si no se tiene un sistema efectivo. “Necesitamos un Poder Judicial eficaz que solucione los problemas de la gente”, aseveró, lamentando los casos de largas demoras. “Hay procesos que tardan 5 o 10 años cuando deberían demorar 4 meses”.

“El error es buscar la fórmula mágica, hay que sentar a todos los estamentos que tienen que ver con la Justicia, el ciudadano, los abogados, los jueces y el Poder Ejecutivo. También se puede incluir a los legisladores y a los académicos, y analizar integralmente la situación”, detalló.

“Si no pensamos en una justicia moderna y efectiva, no tenemos rumbo, hoy en Argentina queremos cambiar muchas cosas pero la Justicia sigue igual que hace 30 años”, aseguró el profesional. No obstante, aclaró que la modernización no pasa sólo por digitalizar y dar más herramientas tecnológicas: “Hay que cambiar las formas de organización y funcionamiento. Hay que resolver las necesidades de la ciudadanía”.

Sobre Magistratura

El Consejo de la Magistratura fue un órgano creado con la Reforma Constitucional de 1994. Se buscó sumar un mecanismo nuevo de designación y juzgamiento de los jueces que permitiera más independencia a los magistrados.

Actualmente está compuesto por 13 integrantes: 3 diputados, 3 senadores, un representante del PE, dos abogados, 1 académico y 3 jueces.

Hoy, para remover a un juez hacen falta dos tercios de los votos en el Consejo, sin embargo existen propuestas para reducir eso a la simple mayoría.

“No estoy de acuerdo con la idea, tienen que existir mejores mecanismos de control”, opinó Palomino.

El candidato consideró que así los magistrados quedarán sujetos a los vaivenes políticos y eso puede derivar en la pérdida de la independencia.

Otro de los temas que consideró Palomino es la cuestión de género. “Hay muchos temas que tienen que ver hacia dónde vamos como sociedad, el tema de género por ejemplo, hay pocas juezas federales pero muchas mujeres en la Justicia, pero no están en los cargos importantes”, dijo, agregando que “son temas en los que hay que trabajar”.