Para la Uocra, el trabajador no tenía puesto los arneses

El dirigente de la Unión Obreros de la Construcción (Uocra), Darío Romero, explicó que el obrero accidentado no tenía puesto los arneses.

Sobre la caída de Mariano Moreira, explicó que “el compañero estaba poniéndose los arneses, llevaba dos paquetes, se le escapa uno de los paquetes y se le enrrieda en las piernas la soga que es lo que hace que se caiga”. “Es una falta grave de la empresa y del capataz de que no se pongan los elementos de seguridad, aunque estén trabajando abajo”, cuestionó el dirigente gremial. Sin embargo, señaló que “a veces el apuro hace que ocurran estas cosas”.

En tanto, sobre la obra en construcción ubicada en Lavalle y Pío XII (Mendoza), Romero detalló que son 13 trabajadores y que “hacen falta barandas en los últimos tramos de la obra”. Además, contó a Radio Dos que “es un obrero que está trabajando blanqueado, con ART”. En ese mismo sentido el referente de la Uocra mantuvo que “la responsabilidad es del empresario y la ART, que hacen los requerimientos, pero las capacitaciones y controles no se realizan y a veces en las obras falta limpieza”.

Por su parte, el abogado de la empresa Conar, Sebastián Sánchez dijo que la firma cumplió con “toda la normativa vigente de Seguridad e Higiene” y que fueron inspeccionados por la Municipalidad y la Secretaría de Trabajo.