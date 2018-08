Pity Martínez en el radar de la Fiore

La política de River en este mercado de pases es no vender y, el mayor refuerzo, mantener el equipo. Sin embargo, con todo un mes por delante hasta que cierre el mercado de pases en Europa, la amenaza de una oferta irresistible ronda permanentemente por Núñez. En este contexto, Gonzalo Martínez es el apellido que más suena en el Viejo Continente y ahora se sumó la Fiorentina a la lista de interesados.

Según TuttoMercato, su representante Marcelo Simonian se reunió con Pantaleo Corvino, director deportivo de Fiorentina, y el 10 interesa y mucho. Sin embargo, los números no le cierran al equipo italiano, que anticipa “será muy difícil arrancarlo” de Núñez: su cláusula de salida es de 15 millones de euros.

Mientras tanto, en River siguen con la idea de blindar al Pity, clave para el esquema de Gallardo, llevar la cláusula a 22 millones y aumentarle el sueldo. Aunque para eso deberán prender velas y que el interés de los europeos no se formalice por escrito.