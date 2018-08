Regatas aún con chances de acceder a la definición

El equipo de Regatas cumplió una muy buena performance en la cuarta y quinta etapa de la fase clasificación del 3x3 de la Liga Nacional de Básquetbol que se disputó en Santiago del Estero y La Banda, por lo que todavía aspira a llegar al Final Four.

Recordemos que el plantel Fantasma en esta ocasión estuvo conformado por Juan Ignacio González Nadal y Axel Méndez (San Martín), Mateo Castagno (Alvear), y Gastón Turraca (Regatas).

En Santiago del Estero, Regatas sólo perdió ante Quimsa, a la postre campeón de esa etapa, por 17 a 13; pero anteriormente dio cuenta de Ciclista Olímpico de La Banda por 21 a 20, sellando prácticamente la suerte del equipo bandeño.

En La Banda, en tanto, el Fantasma le ganó un partidazo, clave para sus aspiraciones, a La Unión por 21 a 17 en un juego palo a palo que tuvo a Méndez como destacado.

Mientras que en la definición del grupo B, estuvo a un paso del batacazo, al poner en serios aprietos a Obras, campeón de la etapa y líder absoluto de La Liga 3x3, cayendo ajustadamente por 21 a 18.

Cumplidas la cuarta y quinta etapas, el campeonato quedó de la siguiente manera: 1º) Obras Sanitarias 111 puntos; 2º) Quimsa 86; 3°) Ameghino 73; 4º) La Unión de Formosa 55; 5°) Regatas 53; y 6°) Ciclista Olímpico de La Banda 38.

Con estos números, cuando resta una fecha para terminar la fase clasificación, Obras, Quimsa y Ameghino sacaron boleto para el Final Four; en tanto entre La Unión y Regatas se definiría el cuarto pasajero, toda vez que Olímpico necesita de un milagro para pasar.

La sexta y última etapa se jugará en Buenos Aires, en sede a confirmar, el próximo viernes 10 de agosto, en tanto el Final Four será un día después también en Buenos Aires, para facilitar la logística de los equipos.