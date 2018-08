Se enfrió el pase de Pérez

La polémica que se instaló en el fútbol argentino producto de la incorporación del uruguayo Lucas Olaza a Boca podía tener una solución en Racing. Al desprenderse del colombiano Sebastián Pérez, el bicampeón ya no tendría problemas con el cupo de extranjeros. Sin embargo, la reunión que tuvieron Daniel Angelici y Víctor Blanco no llegó a buen puerto.

Boca quiere que Racing le compre en un millón de dólares el 30% del pase del volante nacido en Medellín para poder liberar una plaza de foráneos en su plantel. La Academia acepta al jugador, pero prefiere un préstamo. A fin de cuentas, Pérez no puede jugar la Copa Libertadores, el objetivo prioritario de este semestre, porque ya lo hizo vestido de azul y oro.

Angelici y Blanco tienen una excelente relación, pero negocios son negocios. Y en la cena del lunes no hubo acuerdo. Habrá un impasse de 48 horas y mientras tanto, continuará la discusión en torno a los 7 extranjeros que tiene Boca en su nómina.

Sin ir más lejos, ayer en su sitio oficial publicó la lista de los jugadores y ahí figura Frank Fabra. El lateral colombiano se lesionó con la Selección en la previa del Mundial. Y los dirigentes “xeneizes” buscan congelar el contrato para poder contar con Olaza. El reglamento tiene grises, pero hubo un fuerte reclamo de River, especialmente. Hay que tener en cuenta que en esta lista falta incluir a Esteban Andrada, el arquero que ultima detalles para quedar a las órdenes de Guillermo, y figura Guillermo Sara, quien dejará el club.