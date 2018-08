Tragedia de Once: piden cuatro años y medio de cárcel para Julio De Vido

El abogado querellante Javier Moral, representante de un grupo de víctimas, pidió ayer la condena de cuatro años y seis meses de prisión para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once.

Lo acusó ante el Tribunal Oral Federal 4 de ser coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Por el mismo delito, Moral pidió la condena de tres años de prisión para Gustavo Simeonoff, quien era titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos.

A ambos, el abogado querellante sólo los acusó por el delito de administración fraudulenta, esto es por el manejo irregular de los subsidios públicos que recibía la entonces concesionaria del tren Sarmiento, TBA.

En cambio, el abogado optó por no acusar respecto al accidente en sí que provocara la muerte de 51 personas, pues también De Vido fue llevado al juicio por el delito de estrago culposo.

Moral responsabilizó de manera exclusiva al motorman Marcos Antonio Córdoba por el accidente de febrero de 2012 y recordó que “no estaba ebrio ni borracho” y “desactivó” el freno conocido como hombre muerto.

Sobre la responsabilidad de De Vido dijo que hubo un “incumplimiento” en el control de los fondos.