El lunes se inicia el Jury contra la jueza Ferreyra

El próximo lunes el Jurado de Enjuiciamiento iniciará la audiencia de debate por supuesto mal desempeño a la doctora Graciela Ferreyra, jueza de Instrucción Nº 6. Llamativamente, no se podrá tomar imágenes del juicio, como en otras ocasiones.

El Jurado de Enjuiciamiento deberá evaluar la causal de mal desempeño por la cual fue acusada la magistrada, quien se halla suspendida en sus funciones.

Los hechos por los que se acusa a la doctora Ferreyra se desarrollaron en distintos períodos de tiempo y configurarían “acoso laboral” respecto de distintos funcionarios que prestaron servicios en el Juzgado a su cargo, los que además repercutieron en el trámite de expedientes que se tramitaban en esa dependencia.

El debatese realizará en el salón auditorio del área de capacitación del Poder Judicial, 9º piso, edificio sito en calle 9 de Julio Nº 1099.

El Jurado de Enjuiciamiento está presidido por el ministro doctor Alejandro Alberto Chain, e integrado por los doctores Walter Guillermo Goldfarb por el Colegio de Abogados de la 1ª Circunscripción Judicial; Jorge Buompadre por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Unne; Horacio Ricardo Colombi como representante de la Cámara de Senadores; Lucía Itatí Centurión y Eduardo Vischi por la Cámara de Diputados; y Gustavo Sánchez Mariño como representante de Magistrados.

El Poder Judicial informó que la cobertura periodística se realizará de acuerdo a las siguientes pautas: a) no se permitirá el acceso a la sala de audiencia de periodistas no acreditados; b) los periodistas que ingresen a la sala de audiencia lo harán en calidad de oyentes, debiendo ubicarse en el sector destinado exclusivamente a la prensa y no podrán interferir en el procedimiento del debate; c) no podrán realizar entrevistas o preguntas a las partes en el interior del recinto de la sala de audiencias; e) los medios periodísticos y el público en general no podrán tomar registros de audio o imágenes durante la realización del juicio, por lo cual deberán hacer entrega de sus objetos personales (celulares, carteras, etc.) al cuidado del personal autorizado, previo ingreso al recinto.

Desde su creación tras la reforma constitucional de 2007, será la cuarta vez que el Jurado de Enjuiciamiento lleva a juicio a un magistrado.