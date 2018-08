El Provincial U15 se define en Goya

En Goya, hoy y mañana, bajo la organización del club Instituto San Martín, se llevará a cabo el Final Four, de la categoría U15, que consagrará al campeón de la temporada 2018 de la Federación de Básquetbol de la provincia de Corrientes que además conseguirá el único boleto disponible al Argentino de Clubes, en instancias de cuartos de final.

De la competencia, además del local, competirá Unión, también de Goya, y los equipos capitalinos de Regatas y San Martín.

En los cuadrangulares semfinales, Regatas y San Martín ganaron sus respectivos grupos en forma invicta. Por su parte, Unión avanzó por tener mejor coeficiente que Santa Rosa Basquet y General Belgrano. Mientras que Instituto, en su zona, había quedado segundo con 2 triunfos y 1 derrota.

El programa de cotejos es el siguiente:

Hoy (primera fecha): 19.30 Instituto San Martín vs. Regatas y 21.00 Unión vs. San Martín.

Mañana (segunda fecha): 9.30 Instituto San Martín vs. Unión y 11.00 Regatas vs. San Martín.

Mañana (tercera fecha): 18.00 Instituto San Martín vs. San Martín y 19.30 Regatas vs. Unión.

Pre selección U17

La pre selección correntina que se prepara para la disputa del torneo Regional en Chaco, clasificatorio para el Argentino, volverá a entrenar mañana, desde las 10, en el estadio del club Córdoba de la capital provincial.

El entrenador, Gerson Sequeira, convocó a los siguientes jugadores: Cristian Pérez (San Martín), Gonzalo Cotto (Belgrano de Curuzú Cuatiá), Juan Pablo Gauna (Alvear), Franco Méndez (San Martín), Joaquín Romero (San Martín), Augusto D'Andrea (San Martín) y Guido Sottile (San Martín). Además, fueron citados: Fabio Gauto (Regatas), Mateo Viana (Comunicaciones de Mercedes), Lautaro Dogliotti (Comunicaciones de Mercedes), Uriel García (San Martín), Santiago Fiorio (Regatas), Luis Khouri (Belgrano de Curuzú Cuatiá) y Agustín Piasentini (Agda de Goya).

La Liga 3x3

Con un plantel renovado, Regatas Corrientes afrontará, hoy en Obras, la sexta y última etapa de la fase clasificación de La Liga 3x3 de la AdC, en busca de un lugar en el Final Four. Joaquín Sosa, que vuelve al plantel, Facundo González, Enzo Alvaredo, y Gianluca Dondo, que harán su debut en la competencia, irán en busca del gran objetivo que es clasificar a la siguiente etapa.

Así, el plantel de Juan Pablo Mascaró vuelve a rotar, con el claro objetivo de promocionar la actividad y que los jugadores de Corrientes, en este caso puntual de Regatas, tengan experiencia y minutos en cancha en esta inédita competencia impulsada por la AdC.

La Liga 3x3 es la primera competencia nacional de Latinoamérica homologada por Fiba (Federación Internacional de Básquetbol) y otorgará la clasificación al Master que se concretará en la ciudad de México.