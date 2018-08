Familia pide soluciones tras la quema de artefactos por una sobrecarga

Tras una fuerte sobrecarga eléctrica que ocurrió el miércoles en el barrio San Antonio Este, una familia perdió varios artefactos domésticos. La situación tuvo como agravante el hecho de que en la vivienda habita una niña con trastorno del espectro autista (TEA), lo que generó una situación de crisis.

“Por una subida de tensión, reventaron los focos y se quemaron varios artefactos. En ese momento nos quedamos a oscuras y tuvimos que sobrellevar la situación como pudimos. Para nosotros es un poco más difícil porque (la niña) tiene una patología que necesita de mayores cuidados para estar medianamente bien”, explicó a El Litoral Noelia, la vecina afectada.

Comentó, además, que tras realizar el debido reclamo en la Dpec les explicaron las causas del incidente y procedieron al arreglo en el tendido.

“Vinieron a ver, resolvieron el corte de luz, nos dijeron que se debió a la falta de mantenimiento de la poda de las ramas de los árboles, ya que como hubo mucho movimiento por los vientos, generó un corte en el cable que está ubicado a media cuadra de mi casa. Previamente a eso hubo una subida de tensión que quemó los artefactos”, precisó Noelia.

Sin embargo, no obtuvieron respuestas con respecto a los aparatos eléctricos que se quemaron. En este contexto, solicitó formalmente a la Dpec la restauración de los artefactos. “Junto con el reclamo empezamos la gestión para solicitar una reposición, porque hace rato que venimos pidiendo mantenimiento y no obtenemos respuestas”, expresó la vecina del barrio San Antonio Este.

Asimismo, Noelia dijo: “Dejé un reclamo en la delegación municipal porque, en parte, el incidente surgió porque los árboles no se podaron. Tengo un servicio sumamente precario de la luz, pero también en parte la desidia de la Municipalidad nos afectó”.

Según indicó, la situación afectó a otros hogares de su misma manzana, aunque al resto les saltó la llave y por eso sus artefactos domésticos no se vieron afectados.