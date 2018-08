Usuarios se movilizarán por la tarifa de energía en Esquina

Un grupo de usuarios de Esquina resolvió convocar a una marcha para el 25 y 26 del corriente mes a fin de expresar su malestar por los incrementos registrados en las facturas del servicio de luz. La invitación se está difundiendo a través de Facebook y Whatsapp.

“Nos concentraríamos en la Ruta Nacional 12, en la zona de la avenida 9 de Julio, y de ahí iríamos por la calle Pujol hasta la oficina local de la Dpec”, contó a este medio uno de los pobladores, que aseveró que decidieron movilizarse “para que nos escuchen. Sabemos que aumentó la tarifa pero creemos que acá es demasiado”.

Sobre esto, otro de los habitantes que ya elevó su reclamo por el costo del servicio, en contacto con El Litoral expresó que “es muy notoria la suba, no sé si están leyendo correctamente los medidores o si hay un error en el cálculo”.

Pero además del valor de las tarifas, otra usuaria habló de su malestar por una situación registrada tiempo atrás.

Recordó que en marzo pasado la Dpec le reclamó una deuda por $27 mil. “Como algunas correspondían a facturas de años atrás y yo, la verdad, no las tengo guardada, decidí pagar. En esa oportunidad me dijeron que si pagaba al contado no me computarían los intereses”, contó. Tras lo cual añadió que “como no reunía las condiciones para un préstamo bancario, tuve que pedir en otro lado y así fue que pagué”.

Sin embargo, “a los dos meses me llega otra factura por $29 mil por los intereses de la deuda. Supuestamente como la había cancelado al contado y en efectivo no me iban a cobrar los intereses, pero no fue así”, señaló.

Y si bien con dinero prestado también pagó esa factura, la usuaria esquinense afirmó que intentó dialogar con autoridades del organismo a nivel local para plantearles lo sucedido. “No logré que me reciban. Se qué no me devolverán esos $29 mil pero al menos quiero que ese monto me vayan acreditando como pago a cuenta de las futuras facturas por el servicio de luz”, concluyó.