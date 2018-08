La revolución de nuestras hijas

Por: Estefanía Cutro*

Hace cuatro años, mi hija Maria Clara Gortari fue a estudiar Ciencia Política a BA, a vivir con sus primos. En una de mis primeras visitas a ese departamento de estudiantes ubicado en el barrio de Belgrano, me topé por primera vez con el pañuelo verde que pedía por aborto legal, seguro y gratuito. Ese pañuelo llegó a la casa de la mano de mi sobrina, Anita Gortari, quien estudia Sociología y milita en una agrupación política de izquierda.

Entonces yo no sabía de la lucha de años detrás de ese pedazo de tela y ella, con compromiso militante, me explicó su significado. Para ser sincera, en ese momento la escuchaba con ternura, pensando para mis adentros "estudia sociología, milita en una agrupación de izquierda; es lógico que tenga esos sueños revolucionarios". Sonaba como una utopía irrealizable, aunque además de su significado me contara de las acciones que llevaba adelante la Campaña y las agrupaciones, trabajando de hecho, construyendo el camino, tejiendo inmensas redes a lo largo y a lo ancho del país, que hoy nos dan hermosos frutos verdes.

Tanto es así, que esos pañuelos se transformaron en una ola gigante que inundó el mundo con verdad, la marea verde, la marea feminista. Miles y millones de mujeres jóvenes tomando las calles y reclamando por lo que les corresponde, el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Veo las publicaciones en redes sociales de amigas de mis hijos, de sus ex-compañeras de secundaria, de las hijas de mis amigos y absolutamente todos se manifiestan a favor de la legalización. Ésto es la clara evidencia de que la aprobación de la ley es solo una cuestión de tiempo y de cuán importante es el hecho de tener sueños revolucionarios y luchar por conseguirlos, de tener una juventud activa, que no se conforma y que lucha por transformar el orden social. Una juventud a la que tenemos que escuchar, porque tiene mucho para enseñarnos. A esos chicos, que le pusieron el cuerpo y el corazón a la aprobación de esta ley y que a través de su trabajo, militancia y reflexión han logrado la despenalización social del aborto, inmensamente GRACIAS.

* Ingeniera Agrónoma. Vinculadora Tecnológica de INTA Corrientes. Cocinera