Cambá Cuá y Ferroviario, el juego destacado de la jornada sabatina

Programación

El diagrama de partidos de la novena fecha de la Primera División A y la octava del torneo de la B, señala lo siguiente:

Hoy

Cancha de Alvear

14.00 (1ª B) Alumni vs. Libertad (Emilio Tripier).

16.00 (1ª A) Deportivo Popular vs. Mburucuyá (Pedro Bealzzotti).

Cancha de Huracán Corrientes

14.00 (1ª B) Dr. Montaña vs. Deportivo Empedrado (Carlos Hidalgo).

16.00 (1ª A) Cambá Cuá vs. Ferroviario (Javier Magnago).

Cancha de Libertad

14.00 (1ª B) Bº Quilmes vs. Robinson (Madelein Olaechea).

16.00 (1ª A) Sportivo Corrientes vs. Lipton (Miguel González).

Cancha de Lipton

14.00 (1ª B) Peñarol vs. Santa Catalina (Yanet Robledo).

16.00 (1ª A) Quilmes vs. Juventud Naciente (Edgardo Romero).

Mañana

Cancha de Alvear

14.00 (1ª B) Alvear vs. Talleres (Leonardo Billanueva).

16.00 (1ª A) Deportivo Mandiyú vs. San Marcos (Nicolás Rodríguez).

Cancha de Huracán Corrientes

15.30 (1ª A) Huracán Corrientes vs. Boca Unidos (Rosana Ojeda).

Cancha de Libertad

14.00 (1ª B) Villa Raquel vs. Independiente (Gerardo Martínez Sandoval).

16.00 (1ª A) San Jorge vs. Curupay (Sergio Pérez).

Cancha de Lipton

14.00 (1ª B) Sacachispas vs. Rivadavia (Nicolás Soto).

16.00 (1ª B) Invico vs. Defensores de Torino (Federico Encina).

Libre: Soberanía (1ª A).