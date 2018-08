Cuidamotos, sin definiciones concretas

A pesar de que ayer los cuidamotos del pasaje Agustín González trabajaron normalmente en su zona, dado que las carpas de productos frescos se trasladaron a la plaza Torrent, desde el sector insisten en que se encuentran respaldados por normativa para quedarse en el lugar. Y que durante la mañana se habilita el cambio de sentido de circulación de la calle, que genera desconcierto en los conductores.

Vale recordar que en este sentido, la Comuna insiste en que sólo falta la demarcación de las nuevas zonas para que se trasladen definitivamente.

Dada la instalación del móvil del programa nacional “Aprender Conectados”, los doce trabajadores pudieron desempeñar su actividad normalmente en la jornada de ayer, sobre el pasaje Agustín González, ya que las carpas de los feriantes, luego de muchos meses no se instalaron en el lugar. Y en medio de esta disputa por el espacio, los trabajadores insisten en que no se moverán del lugar si no cuentan con una normativa que revoque el permiso que les permite trabajar hasta diciembre allí y que determine su traslado a otras zonas de la ciudad.

Vale tener presente que la situación se originó el pasado 27 de julio, cuando los trabajadores interrumpieron el tránsito sobre la calle La Rioja y Agustín González al conocer la noticia de su reubicación y desde ese momento se mantienen alertas a cualquier tipo de accionar que implique un traslado.

“Nosotros por ordenanza estamos habilitados a trabajar acá, pero saben que no cuentan con el apoyo para sancionar una nueva norma”, expresaron desde el sector. En cuanto a los lugares que eligieron para poder trabajar los días viernes, aclararon que “esas zonas las elegimos para no perder los viernes a la mañana, pero no para trasladarnos” y agregaron que “la venta no va a ser la misma”. Vale señalar que el viernes pasado, en la zona nueva no llegaron a los $100 cuando en el pasaje la ganancia ronda los $350.

“No saben qué quieren hacer, ahora a la mañana cambiaron el sentido de circulación de la calle y por la otra se aplica el de siempre”, acotó otro de los cuidamotos.