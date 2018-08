Por José Ceschi

¡Buen día! Si usted padece alguna depresión, sabe por experiencia que no es lo mismo hablar de ella que sentirla en carne propia. O mejor, en alma propia. Porque es, fundamentalmente, una enfermedad que afecta al psiquismo, aún cuando los expertos no terminan de establecer en qué proporción influyen lo genético, la química orgánica y otros elementos del compuesto físico.

¿Qué hacer frente a la depresión? Tratar de curarse, recurriendo a los medios. Ciertos fármacos ayudan, como ayuda también la psicoterapia. ¿Y qué tal rezar? Si no tiene otra plegaria a mano, le acerco esta de René Trossero: “Oración para hablarle a Dios de tu depresión” (incluida en su librito “Vive con tus muertos que viven”): “Señor, mi Dios, quiero confiarte mi estado de ánimo, aunque sé que lo conoces porque me habitas, y, aunque no sé cómo, lo estás compartiendo conmigo.

Me invade inexplicablemente un sentimiento de angustia, de ansiedad, de tristeza, de inseguridad y de miedo. Mi malestar se hace tan desesperante, que mi vida pierde su sentido, y la muerte se me aparece como un camino hacia el alivio, en medio de este tormento.

Sé que nada cambió en la realidad; pienso que me amas, que me acompañas y me esperas, pero esta seguridad de lo que pienso no logra modificar el dolor que siento. No quiero rendirme, dejándome llevar por las aguas turbias y tumultuosas de mi estado depresivo; pero por momentos siento que me arrastran, pese a mi lucha y mi resistencia. Pero sigo confiando en ti y en el sentido de mi vida. Busco alivio en mi dolor, compartiéndolo con quienes me aman, haciéndome sentir tu cercanía, porque tú eres el Amor y estás donde se ama.

Señor, mi Dios, sentido y meta de mi vida, me pongo en tus manos, y sé que tú me sostienes en ellas. Déjame pedirte lo que sé que haces, antes de que te lo pida: lléname con tu presencia, aliéntame con tu espíritu de amor, para que en medio de mi noche, yo siga esperando el amanecer de un día nuevo”.

Si usted no la necesita, tal vez a otro le venga bien. ¿Por qué no compartirla?

¡Hasta mañana!