Otorgaron $2.500 millones en créditos para pymes locales

El Gobierno nacional informó que a Corrientes se destinaron más de 2.519,30 millones de pesos en créditos para pequeñas y medianas empresas. Además, aseguraron que no existiría peligro en la cadena de pagos por la alta tasa de interés del Banco Central.

El Banco Central en 2017 otorgó un total de 78 por ciento en créditos mediante la Línea de Financiamiento para la Producción y la Inclusión Financiera que fueron otorgados a Mi Pymes, herramienta para la cual se debían anotar las pequeñas y medianas empresas del país para obtener beneficios impositivos y financieros. Mediante este programa, al sector privado de la provincia se inyectaron más de 2.519,30 millones de pesos, según informó Nación a través de un informe de la Jefatura de Gabinete.

En este sentido, la participación de Corrientes representa el 0,8 por ciento del total. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la más beneficiada, destinándose allí el 43,3 por ciento de las solicitudes, es decir 138.258,60 millones de pesos.

En segundo lugar se puede mencionar a la provincia de Buenos Aires, con el 22,9 por ciento de participación (más de 73.179,00 millones de pesos). En tercer término aparece Santa Fe, cuyas pymes recibieron más de 25.035,40 millones de pesos. Esto equivale al 7,8 por ciento.

En cuanto a las otras jurisdicciones del NEA, a las empresas pequeñas y medianas con domicilio en Chaco se destinaron 3.101,70 millones de pesos. A Misiones, 3.924,50 millones de pesos. Y a Formosa, 1.181,00 millones de pesos.

“Se destaca que en el 2017 el volumen de créditos a Mi Pymes creció un 54 por ciento (o 29 por ciento en términos reales), pasando de 203.000 millones de pesos a 311.900 millones de pesos”, consigna el informe del Gobierno nacional.

“El Ministerio de Hacienda informa que no existen riesgos para el sistema de pagos en la economía real dado que la alta tasa de interés es transitoria y responde a las recientes turbulencias de las economías emergentes que se vieron amplificadas en nuestro país por la peor sequía de los últimos 50 años”, expresa el informe de la Jefatura de Gabinete de la Nación.

“Por otra parte, el ministerio informa que no existen tales riesgos dado que el crédito exhibe un buen desempeño, incluso después de las recientes turbulencias financieras internacionales. Por ejemplo, el stock de créditos hipotecarios creció 5 por ciento en junio respecto a mayo y el de crédito al consumo 3,2 por ciento, según datos del Banco Central de la República Argentina”, señala el documento.

“En la misma línea, también desde el Ministerio de Producción (Secretaría de Pymes y Emprendedores) se han impulsado cambios al Sistema de Garantías Recíprocas con el objetivo de incrementar los fondos disponibles destinados a avales para pymes”, sostiene.