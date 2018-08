Primera jornada para el Intermedio

El torneo Intermedio, segunda fase del Oficial, que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, se pondrá en marcha esta noche en los estadios de Hércules y el Centro de Educación Física Nº 1.

Por la primera división A, se disputarán dos cotejos: Panadería Romero-Comunicaciones y San Jorge-Olimpia. En la Primera B, solamente se medirán Talleres-Abertura Nordeste.

Mientras que también se pondrá en marcha la última fecha del campeonato Apertura femenino.

El programa de cotejos para hoy es el siguiente:

Cancha Hércules: 21.30 (femenino) Pingüinos vs. Jaguareté B, 22.45 (Primera A) San Jorge vs. Olimpia y 24.00 (Primera B) Talleres vs. Abertura Nordeste.

Cancha CEF Nº 1: 21.30 (Femenino) Jaguareté A vs. Huracán y 22.45 (Primera A) Panadería Romero vs. Comunicaciones.