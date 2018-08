Taragüy celebra un año más de vida con obras y un encuentro infantil

Un 11 de agosto de 1962 se fundó el Taragüy Rugby Club que hoy está celebrando sus 56 años de vida. Durante la jornada, en su sede ubicada en la zona conocida como “ex Lazareto”, se concretará a partir de las 9.30 el encuentro de rugby infantil “Diego Góngora”. Además, durante el almuerzo se realizará reconocimientos a diferentes personalidades de la entidad y habrá un acto especial junto con Ernesto Peluffo, ex jugador del club y ex combatiente en las Islas Malvinas.

“Dentro del programa ‘Creando valor’ vamos a contar con la presencia de Ernesto Peluffo. El brindará una charla para transmitir y fomentar la educación a partir de algún valor especial, además vamos a esparcir tierra de la isla en nuestra cancha Nº 1 y se descubrirá un placa para recordar el momento en la zona de los mástiles”, comentó el presidente de la entidad, Blas Custidiano.

Además, resaltó: “Es una feliz coincidencia que el Encuentro Diego Góngora se dispute el día del aniversario. Pudimos juntar los eventos para tener un gran jornada con mucha gente en el club que estará con unos 1.000 chicos y de la familia taragüicera, incluso con ‘cuervos’ que viven en otros puntos del país y que viajarán especialmente para esta jornada”.

En la oportunidad, y en el marco del programa “Taragüy solidario” se van a juntar juguetes que después serán repartidos en diferentes entidades junto con la Fundación Corriente por los niños, también estará presente el Banco de Sangre para fomentar la donación en un acto sencillo y de mucha ayuda para la sociedad.

Custidiano informó sobre las obras que encara la entidad. “Cada vez somos más y la casa se va extendiendo para que podamos estar más cómodos. Los vestuarios que teníamos quedaron insuficientes para las cuatro canchas que hay. En la (cancha) número 4 se va instalar el césped sintético para el hockey y en esa zona se van a construir nuevos vestuarios que tendrán casi 100 metros cuadrados que contará, en esta primera etapa, con baños para damas y caballeros y un vestuario para un equipo. Para la segunda etapa quedará el lugar destinado para árbitros y otro vestuario”.

En un breve repaso de los logros deportivos, el dirigente en contacto con La Red Deportiva destacó dos hitos: “La obtención del Torneo del Interior en el 2002 y el título en el certamen de la Urba (Unión de Rugby de Buenos Aires) de la mano de los Monos Negros. Claramente el seven es una marca registrada de Taragüy”.

Sin embargo, “el club apunta a seguir haciendose fuerte en todas sus disciplinas, por lo tanto diría que nuestro desafío es fortalecer la práctica del deporte con medios nobles a través del entrenamiento y la disciplina. Los resultados deben ser una consecuencia de ese trabajo. Hoy, por hoy, diría que la marca registrada de Taragüy está vinculada al sacrificio y a la disciplina, si los logros deportivos pueden ir llegando, mucho mejor”.

Por último, hizo referencia a la vinculación que tienen los dirigentes con cada entidad. “En el rugby, como todo deporte amateur, uno se involucra porque ama esta tarea que nace en un vínculo afectivo desde muy chico cuando jugamos en la institución. El tiempo es lo más valioso que uno tiene y lo entrega al club porque entiende que es una causa justa dado que muchos chicos están contenidos y se les brinda un apoyo en su formación. Es una apuesta y un desafío muy lindo para seguir cumpliendo esta función”.