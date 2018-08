Valdés encabezó los festejos por el 154 aniversario de Ituzaingó

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este domingo los actos centrales por el 154 aniversario de Ituzaingó. Inauguró junto al intendente anfitrión, Eduardo Burna, el nuevo Mausoleo donde se instaló en la oportunidad los restos del fundador de la localidad, Bernardino Valle, además de importantes anuncios realizados por el Mandatario provincial para la mencionada ciudad, asegurando que “no se va a instalar una cárcel porque los ituzaingueños no lo queremos”.

“Fechas como estas son momentos donde un Gobierno municipal y provincial, rinden cuenta de su trabajo, de su labor y fijan metas hacia adelante”, dijo Valdés al tomar la palabra en el Acto Central. Y continuó: “Hoy quería comenzar este discurso con un tema que le inquietó a Ituzaingó durante este tiempo”, respecto a un proyecto del Gobierno nacional para instalar una cárcel en la localidad.

En ese marco relató que “recibí la inquietud del pueblo de Ituzaingó, e hice lo que tenía que hacer, gestioné, me presente ante las autoridades nacionales y llegamos a un acuerdo” y agregó que “vamos a suscribir un Convenio para que en ese establecimiento donde están los Juzgados Federales, se pueda instalar y aprovechar de manera conjunta ese establecimiento”, por lo tanto “en Ituzaingó, no se va a instalar una cárcel porque los ituzaingueños no lo queremos”. Asimismo indicó que “nosotros tenemos otra visión, otra convicción de lo que queremos hacer, pero lo tenemos que hacer y tenemos que trabajar juntos”.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo provincial afirmó que este lunes en Ituzaingó habrá Asueto escolar y administrativo por el Día de su fundación, ya que “hoy mande a dictar el Decreto”.

Por otra parte expresó que “hoy pudimos estar frente a lo que yo conocí como Puerto Mamá, depositando los restos de Bernardino Valle”, por lo cual felicitó a los familiares presentes que accedieron a llevar los restos mortales a la localidad. Al respecto, dijo que “ahora los ituzaingueños tenemos clavada nuestra historia en el lugar de su fundación y eso es importante, ya que un pueblo que no conoce su historia, que no planifica, no sabe a dónde va y nosotros tenemos que tener claridad”.

Tampoco pudo dejar de referirse a Yacyretá: “Cuando asumí como Gobernador vi depositada unos pocos millones de pesos en las arcas provinciales, ya que nos quedaron a deber durante mucho tiempo durante el anterior Gobierno y nunca nos pagaron a los correntinos las regalías que produce la Represa de Yacyretá”. De esta manera, recordó que “iniciamos una conversación franca y sincera, porque Yacyretá tiene que ser el instrumento de desarrollo de Argentina, de Paraguay, no solamente de una Provincia, y por eso lo reclamamos con fuerza y lo hice con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en oportunidad de estar reunidos en Iguazú”.

Fue así que “el Presidente se comprometió a compensar las obras, a través de mil millones de pesos y por lo tanto estamos preparando los proyectos”, a lo que detalló que serán 750 millones de pesos para Ituzaingó, 150 millones para Villa Olivari y 150 millones para la Isla de Apipé, a parte de las obras que están pendientes de realización por la Represa de Yacyretá. Por último, también repasó las obras en materia educativa, de salud pública y en turismo, que se realizaron, las que se encuentran en ejecución y las proyectadas, a muy poco de iniciar, cerrando su discurso diciendo que confía plenamente en Ituzaingó porque “conozco la calidad de personas que viven en este pueblo, en esta ciudad. Feliz cumpleaños a todos”.

Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna, agradeció y destacó la visita de más de 30 familiares del Fundador de la ciudad, Bernardino Valle. Aprovechó para realizar una breve reseña cronológica de la historia de Ituzaingó, “lo que nos pasó en estos 154 años de vida”.

Relató que todo comienza de la mano de Bernardino Valle, un navegante italiano dedicado al comercio y al transporte, que en 1850 llega al país y compró tierras en la zona. En 1863, junto con Juan Rivera y Francisco López, enviaron una nota al Gobierno de Corrientes solicitando la creación de un pueblo en la margen izquierda del río Paraná, en el paraje conocido como Tranquera de Loreto y como respuesta a esto, el 23 de febrero de 1864 la Cámara de Representantes de la Provincia reunida en Congreso General sanciona con fuerza de Ley la creación del pueblo de Ituzaingó.

El 12 de agosto de 1864 se publica el Decreto del Poder Ejecutivo creando el pueblo de Ituzaingó. Recibió ese nombre en homenaje a la batalla librada el 20 de febrero de 1827 en campos de la banda oriental, muy cerca del río Ituzaingó; allí el general Carlos María de Alvear al mando de las tropas argentinas y uruguayas venció a las brasileñas del Marques de Valbuena, y como consecuencia de ello, Uruguay se separó de Brasil.

Dijo que “hoy los paradigmas son distintos, nos consideramos aliados estratégicos para el desarrollo de proyectos de crecimiento de obras que impacten positivamente en la vida de cada uno de los ituzaingueños” y al igual que el Gobernador afirmó que “no habrá cárcel quédense tranquilos”. Pero si aseguró que “junto a Yacyretá y el Gobierno provincial estamos tomando acciones concretas en obras concretas que van a permitirnos mejorar la calidad de vida, pero apuntar a dos de las fortalezas que tiene nuestro Municipio: somos y tenemos definido un perfil forestoindustrial y turístico” finalizó el Jefe comunal.