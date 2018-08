River inició la Superliga con empate con Huracán

Huracán y River igualaron sin goles en el Tomás A. Ducó, por la primera fecha de la Superliga, en un partido que dejó mucho que desear desde lo futbolístico pero que contó con algunas situaciones de alta tensión que mantuvieron la expectativa hasta el final.

River comenzó mejor plantado en el campo rival y enseguida comenzó a generar peligro: la primera fue clarísima: Nacho Scocco tuvo un mano a mano (asistencia de Lucas Pratto), pero Marcos Díaz lo atoró bien y le ahogó el grito. Luego, el local respondió con un remate lejano de Walter Pérez que Franco Armani no tuvo problemas en contener.

El equipo de Gallardo tuvo un penal para abrir el marcador, luego de una mano de Juan Garro tras un envío de Gonzalo Martínez, pero el remate del 10 desde los doce pasos se fue por encima del travesaño.

Las últimas dos del Millonario fueron para Scocco, primero con un derechazo bajo que se fue desviado y luego con un genial tiro libre desde lejos, que el arquero de Huracán llegó a manotear. En la última para el local, Patricio Loustau anuló correctamente un gol de Diego Mendoza por infracción de Lucas Gamba sobre Armani.

El segundo tiempo perdió la dinámica de la primera parte y los dos equipos se midieron más de la cuenta, por lo que casi no hubo situaciones de gol. El árbitro le anuló el 1-0 a Scocco por posición adelantada a la salida de un tiro libre y luego llegó el turno de Armani para lucirse: le tapó un bombazo a Gamba, aunque la jugada había sido invalidada, y luego contuvo un peligro remate de Mauro Bogado.

Los ingresos de Juanfer Quintero y Enzo no lograron mejorar el funcionamiento colectivo de River.

En la última, Scocco no estuvo fino en un tiro libre.

Así, el Millonario no pudo comenzar la Superliga con una victoria. Ahora, se preparará para el encuentro del sábado, en el Monumental, frente a Belgrano de Córdoba, por la segunda fecha del campeonato.